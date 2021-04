'Fuego no se combate con fuego': Clara Luz hará cambios seguridad estatal si gana gubernatura

Al afirmar que "El fuego no se apaga con fuego", Clara Luz Flores Carrales, candidata a la gubernatura por la coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, puntualizó que buscará apostarle al equilibrio entre la prevención y uso de fuerza para combatir la inseguridad.

Con lo anterior la abanderada de la alianza de Morena, PT, PVEM y Panal, alude a las teorías que apuestan por resolver las problemáticas sociales y económicas para disminuir la violencia, antes, o al menos a la par, de usar métodos violentos.

En entrevista con el periodista, Eloy Garza, para la barra política de Azteca Noticias, la exalcaldesa de Escobedo y ahora aspirante al gobierno de Nuevo León señaló que en el tema de seguridad buscará una mejor coordinación entre los C4 municipales y el C5 del estado, la cual señaló se ha perdido por la infiltración del crimen organizado.

Además aseguró que sólo aplicar la fuerza, sin a la par a atender las condiciones que causan la violencia, deriva en más violencia.

También la candidata Clara Luz Flores recalcó que es importante que los candidatos empiecen a aportar valor a Nuevo León y dejar de lado la guerra sucia.

¿Estás hablando de que se infiltró el crimen?

Todo el programa de inseguridad tiene que ver con qué los policías saben que es lo qué pasa, saben las corporaciones, hubo esta ayuda de estas corporaciones hacía estos grupos delictivos ¿qué pasa? Los policías que pueden hacer, si el mando se los exige.

Si en una colonia en donde nos paremos dicen me robaron en la casa y le dices a la señora ¿quién fue? Fue quien se junta en la esquina, si los vecinos saben ¿tú crees que el policía no sabe?

El problema es que los sistemas que hemos tenido de seguridad todos son coercitivos y todos son el ánimo de ejercer la fuerza y con la fuerza lo único y con las ganas de ejercer violencia lo único que se genera es más violencia.

¿Con qué debería de sustituirse la fuerza?

No es sustituirse, es equilibrar... programas preventivos con terapias conductivas conductuales, que lo que hacen es que estos muchachos encuentran cómo sí poder transformar con oportunidades de nosotros por transformar espacios.

Sobre NXIVM

Durante la entrevista con Eloy Garza también se le cuestionó a la candidata Clara Luz Flores sobre su entrada a NXIVM y qué fue lo que la llevó a salirse.

Tu entrada a NXIVM ¿Por qué entraste a NXIVM?

Yo entré en una empresa de cursos para ejecutivos, para crecimiento de ejecutivos, se daban cursos de crecimiento personal.

¿Por qué te saliste?

Yo tomo muchos cursos, algunos los dejo, porque dejan de hacer que yo crezca, siento que ya no me dan la oportunidad de seguir creciendo como persona, que ya no me aportan tanto y eso fue el caso.