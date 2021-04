´Fiesta´ en Nuevo León se acaba antes... ¡que en Texas! Critican expertos restricción de horario a negocios

Nuevo León.-La "fiesta" en Nuevo León ahora es más aburrida que la de Texas, pues la gente como cenicientas tienen que retirarse de restaurantes o centros nocturnos a las 00:00 horas.

Esto debido a que Nuevo León tras la pandemia de Covid-19 mantuvo el horario de 00:00 horas con todo y que ya abrió giros de entretenimiento nocturno, como bares, antros y espectáculos.

Mientras que en el pasado a los nuevoleoneses les parecía que la "fiesta" en Texas terminaba muy temprano, por el cierre de las 2 de la mañana, y aquí se acostumbraba cerrar más tarde.

El principal problema, sin embargo, no es la "falta de fiesta", sino que el criterio de limitar horarios podría ser un absurdo, ya que no es considerado científicamente válido para contener el contagio de Covid, según afirman especialistas, pues de hecho no lo utilizan en el resto del mundo.

Y es que, como explican algunos, "el virus no circula más después de las 12 de la noche"; al contrario, es más probable que al haber menos gente sea menos riesgoso salir en la ciudad a esa hora.

Al respecto, el médico Ricardo Aguilar Cárdenas afirmó tal medida de control de horarios de cierre son inadecuados, y agregó que para evitar la propagación de Covid-19, "lo más importante es guardar la sana distancia, el uso de gel o lavarse adecuadamente las manos y el uso de cubrebocas, eso es lo más importante que todos tenemos que estar haciendo".

De igual forma, Héctor Villarreal Bermea puntualizó que los horarios de cierres derivan en aglomeraciones y eso termina en más contagios.

"La gente siempre se amontona al momento del cierre, teniendo las medidas adecuadas, los contagios van a ser mínimos", apuntó Villarreal Bermea.

En ese sentido también se pronunciaron el experto en estadística y movilidad, Hernán Villarreal y el especialista en temas de ciudad, Gabriel Todd.

"Siempre hemos sostenido que los recortes de horario son contraproducentes, al igual que en el transporte, cuando recortan los horarios la gente se aglomera, en los establecimientos comerciales si recortan los horarios la gente se va a aglomerar en menos horas, no sé por qué no lo han entendido las autoridades.

"Ampliar los horarios hace que disminuya la proximidad y eso hace que disminuyan los contagios, no es entendible recortar horarios, lo hemos dicho desde el principio", enfatizó Hernán Villarreal.

En ese tema Gabriel Todd dijo que "estar hablando de ese virus como si anduviera más en la noche que en el día, o viceversa o para evitar aglomeraciones como lo han estado haciendo con algunas medidas en el pasado, me parece que no tiene sentido", y abundó: "tenemos que copiar lo que Texas está haciendo".

Cabe precisar que los únicos criterios que se consideran apropiados para combatir el contagio en establecimientos de EUA y Europa -basados en lo que dice la OMS- es limitar los aforos, para así controlar la distancia de las personas; pero una vez que se permite la apertura de cualquier giro comercial, estos funcionan en sus horarios normales, y sólo se les aplican límites a la cantidad de asistentes.

En Texas, hoy los bares y antros ya pueden cerrar hasta las 02:00 horas, sin límite de aforo e incluso ya sin el uso obligatorio de cubrebocas.

En cambio, Nuevo León -basado en explicaciones verbales, pero no basadas en estudios-, ha sostenido el argumento de que "después de las 12 la gente se acerca más" y por ello existe más riesgo de contagio, lo cual es debatible, ya que la gente se puede acercar entre sí a cualquier hora del día. Al contrario, las limitaciones de horario afectan económicamente a este sector comercial, pues se reduce su margen de ganancia.

Desde el 10 de marzo en Texas se permitió la reapertura a todos los negocios, operando al 100% de su capacidad y eliminando restricciones.

En Nuevo León, tras más de un año sin operar, esta industria fue reabierta el 8 de abril, pero con la limitación de un aforo del 20% y el horario hasta las 00:00 horas. Hasta el jueves de la semana pasada, lo único que se permitió fue una ampliación a la capacidad, es decir, que podrían incrementar su capacidad del 20 al 30 por ciento.

Exigen abrir sin limitación de horarios

Las actuales limitaciones de horario para los negocios como restaurantes, bares y otros dedicados al entretenimiento son consideradas como absurdas por activistas y líderes de opinión, quienes demandan a las autoridades ampliar las horas de cierre, así como aumentar los actuales aforos dentro de los establecimientos.

Al respecto el líder de Vertebra, Gilberto Marcos Handal, aseguró que deben ampliarse los horarios para una reactivación más rápida a los establecimientos.

"Definitivamente deben ampliarse los horarios, porque siempre lo importante sería mantener los protocolos y manteniéndolos no habría ningún problema en que se ampliarán los horarios, y cierta capacidad.

"Hay algunos negocios que se les permitió abrir, pero con la capacidad que se les permitió de clientela no les es costeable, en ese sentido deberíamos de ir abriendo, que se avance, no estar limitando las capacidades y los horarios en los lugares públicos", indicó Marcos Handal.

De igual forma se pronunció el activista y ex legislador local Enrique Barrios quien aseveró que esta medida de la Secretaría de Salud de Nuevo León "es un sinsentido, no tiene sentido que tengas un horario restringido si la actividad ya está abierta, además todos siguen con sus protocolos de sanidad, no es como que están abandonando el cuidado... No tiene sentido, no tiene lógica y por ende nos puede parecer ridículo que sigan con eso".

Por su parte, el líder de Fortaleza Ciudadana, Luis Gerardo Treviño, coincidió en que las autoridades de Nuevo León deben ir por una reapertura total, pues señaló que es importante reactivar de manera importante la economía y el comportamiento de las cifras ha mejorado.

Contraste de medidas sanitarias

Las medidas de salud contra Covid ante la reapertura de actividades económicas entre Nuevo León y Texas son altamente contrastantes

Medidas sanitarias en Nuevo León

- Todos los negocios, como restaurantes, tiendas, bares y antros tienen un horario de operación de 05:00 a 00:00 horas

- Tiendas, restaurantes y plazas comerciales tienen permitido abrir con un aforo del 60%

- Bares, cantinas y antros tienen permitido abrir con un aforo del 30%

- En todos los establecimientos es obligatorio el uso de cubrebocas

Fuente: Secretaría de Salud de Nuevo León

Medidas sanitarias en Texas

- No hay límites de operación relacionados con el Covid-19 en ningún establecimiento comercial

- Ninguna jurisdicción (autoridad) puede exigir a ninguna persona que lleve mascarilla o imponer el uso de una cubierta facial

- No se puede exigir que los establecimientos comerciales funcionen a menos del 50 por ciento de la ocupación total

Fuente: Orden ejecutiva GA-34 (vigente a partir del 10 de marzo de 2021), decretada por el gobernador de Texas, Greg Abbott