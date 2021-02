Los menores de 16 años y mujeres embarazadas no podrán ser inoculados debido a que los estudios de investigación de las vacunas no se han hecho estos grupos de población

Farmacéuticas piden no aplicar vacunas contra el Covid-19 a menores de 16 años: Salud NL

MONTERREY, NUEVO LEÓN.- Después que se anunciara que Nuevo León no integrará a los menores de 16 años en el esquema de vacunación, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, dijo que esta decisión es por indicación de las farmacéuticas.

En rueda de prensa, el funcionario detalló que esto se debe a que los estudios de investigación de éstas no se han hecho en ese grupo ni tampoco en las mujeres embarazadas, por lo que no de contar con dosis no se aplicará a esa población.

"La vacuna no se ha utilizado nunca en un paciente menores de 16 años, poner una vacuna a un grupo que la vacuna no fue investigada , obviamente correríamos un riesgo y esa es la disposición del laboratorio de las empresas que producen las vacunas.

"Tampoco están incluidas las mujeres embarazadas, porque el estudio no se ha hecho en ellas", subrayó.

De la O agregó que el comité coordinador se encuentra en proceso de la adquisición de vacunas, y se está investigando cuáles son las que tienen disponibilidad.