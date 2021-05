¡Fantasmagórico! Así luce Plaza Sésamo; además... deja 'colgados' a regios que ya pagaron eventos

Monterrey, Nuevo León.-El majestuoso parque Plaza Sésamo en Monterrey es una víctima más de la pandemia del Covid-19, pues debido a las restricciones ordenadas por las autoridades de salud para evitar contagios se mantiene cerrado, por lo que actualmente luce "lúgubre" y "fantasmagórico".

Además de exhibir un abandono de sus instalaciones, a causa de la contingencia sanitaria, la empresa concesionaria enfrenta quejas de clientes que pagaron por adelantados servicios de fiestas infantiles y que hasta el momento no han recibido respuesta alguna.

En ese sentido, la señora Alejandra Herrera, vecina de la colonia Villas San José, en Juárez, indicó que ella tenía planeada la fiesta de uno de sus hijos para el año pasado, pero por la pandemia del Covid-19 el evento se empezó a posponer y la última fecha que le dieron fue el próximo 29 de mayo, pero ahora no hay ni quien la atienda en las oficinas.

"No me dieron ningún seguimiento, ni nada, fui al parque y me dicen que no hay quien me atienda, no me dejaron pasar ni nada a las oficinas, mi contrato era para mayo, se había pospuesto para el 29 de mayo de este año, pero me dicen pues que no se puede llevar a cabo", puntualizó Herrera.

La inconforme indicó que la última vez que la atendieron le informaron que no podrían hacer uso de las atracciones y sólo se le brindaría el servicio de salón y un inflable; sin embargo, gran parte del dinero que pagó era precisamente por las atracciones, por lo que le pidió el reembolso, pero se lo negaron.

"Yo le comento a la persona que me atiende que no me conviene, y le pregunto qué otra opción me da; en su momento, el año pasado se habló de un reembolso, en este año se dice que ya no están autorizados los reembolsos, le digo es que la vez pasada me comentaron que sí se podía dar el reembolso y dijo ´no pues este ya no´", recalcó.

Herrera abundó que la última atención que recibió fue a finales del mes de abril, y de ahí a la fecha no responden las llamadas telefónicas.

"Me dicen que en dos semanas me marcan, entonces no me le están dando un seguimiento ni nada y veo las publicaciones que están poniendo en redes sociales y da mucho que desear o en duda de qué va a pasar con mi evento que ya está liquidado".

Alejandra Herrera pagó $8,349 pesos y es fecha que no le dan solución.

Pierde su atractivo

Durante más de dos décadas el parque Plaza Sésamo en Monterrey recibió a millones de regiomontanos y turistas que disfrutaban de sus múltiples atracciones como la alberca con tobogán, el río loco de olas, así como shows en vivo con todos los personajes. Actualmente el lugar está abandonado, ya que tuvo que cerrar a causa de la pandemia del Covid-19.