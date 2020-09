Sufren familias por restricciones a niños

Para los niños y sus papás, la decisión de las autoridades de Nuevo León de no permitirles el ingreso a sitios como centros comerciales, restaurantes, tiendas de conveniencia y cines, representa un problema "mayor".

Y es que, según ellos, la medida no sólo genera molestias y representa una discriminación, sino también es un problema de seguridad, pues a veces los menores tienen que quedarse solos mientras sus papás hacen compras urgentes.

Erika Mendieta, vecina del municipio de Guadalupe, relató que el pasado sábado llevó a sus tres hijas a comer a un restaurante del sector Linda Vista. Anteriormente sí las habían dejado pasar, pero en esa ocasión ya no, por órdenes de la Secretaría de Salud del estado.

La mujer tuvo que meterse sola a comprar comida para ingerirla en el carro.

"Traían mucha hambre las niñas y quisimos llegar al pollo que está en Linda Vista y no me dejaron pasar, me dijeron que podía entrar yo para comer ahí, pero las niñas no.