Falla IMSS con vacunas para recién nacidos

De nueva cuenta escasean en el IMSS de Nuevo León las vacunas BCG (bacilo de Calmette-Guérin), biológico contra la enfermedad de tuberculosis, así como la DTP, que da protección ante la Difteria, Tétanos y Tos Ferina.

Desde hace semanas, derechohabientes reportan desabasto de las dosis BCG que son para la tuberculosis y que se aplica a los bebés y DPT que son aplicadas para mujeres embarazadas.

Esta situación fue constatada en clínicas como la 3 y la 32 del Seguro Social, donde madres de familia y mujeres han dado varias vueltas sin poder conseguir las inmunizaciones.

Las vacunas BCG se aplican a recién nacidos y las DTP o tétanos son para mayores de 10 años y mujeres embarazadas.

Esta misma problemática ya se había presentado hace meses y en ese entonces el organismo prometió regularizar el suministro.

La misma situación se ha presentado en hospitales de la Secretaría de Salud, como en el centro de salud de la colonia Canteras y en el Arturo B. de la Garza.

En los centros de salud Arturo B. de la Garza y Canteras, ubicados en la zona sur de Monterrey, el personal confirmó el desabasto, incluso en el segundo comentaron que la vacuna del tétanos está muy escasa y que sólo se la están aplicando a las mujeres embarazadas.

"BCG ahorita creo que en todo el estado no hay y no nos han dicho para cuándo va a llegar", manifestaron en el Centro de Salud Arturo B. de la Garza.

"Bueno para esa la del tétanos, de seis meses de embarazo, si está y la de BCG ahorita no hay en ninguna parte", señalaron en el centro de salud Canteras.

Mientras tanto en la Clínica 3 del IMSS, ubicada en el cruce de Félix U. Gómez y Colón en Monterrey, informaron que tampoco cuentan con las vacunas.

"No, me dicen que la de BCG todavía no nos llega y tétanos tampoco llega. No la van a conseguir, bueno en un particular sí, pero te va a costar mucho, a lo mejor anda oscilando entre unos 800 la vacuna", manifestó personal del IMSS.

Lo peor es que no hay fecha de cuándo puedan llegar las vacunas y medicamentos faltantes.

Mientras tanto las familias que los necesitan siguen preocupadas y peregrinado en diversos lugares para tratar de conseguirlas.