Exigirá Congreso apoyo a la Secretaría de Fomento Agropecuario para ayudar a sector citrícola

Aunque estuvieron cuatro horas en Sesión Ordinaria, los diputados en el Congreso del Estado buscarán a la Secretaría de Fomento Agropecuario, para que apoye al sector citrícola del Sur del Estado que perdió su producción tras las heladas registradas en Nuevo León hace una semana.

En atención a medios de comunicación, el Coordinador de la Bancada del PAN, Carlos de la Fuente, dijo que este miércoles no pudieron subir el exhorto al Pleno, sin embargo, incentivarán a las Cámaras de Diputados y Senadores a que ejerzan presión y se otorgue un apoyo a los trabajadores del Campo.

"Tenemos que hacer una presión todos juntos, los diputados federales, incluyendo los de Morena con las autoridades federales, que no abandonen el campo, es nuestra fortaleza", sostuvo.

De la Fuente, dijo que el exhorto va dirigido a la Secretaría de Fomento Agropecuario ya que no solo se dañaron las cosechas de cítricos.

"Será un exhorto a la Secretaría de Fomento Agropecuario para que apoye a todos estos citrícolas que perdieron tristemente sus cosechas y no nada más los citrícolas, muchas de las hortalizas también se descompuso toda la producción que ya estaba en camino en estos días", argumentó.

Recordó que por parte del Congreso del Estado puede solicitarse apoyo estatal ante la carencia de recursos.

"Quisiera decirles que los apoyaríamos pero el recurso estatal es muy limitado, el fomento al campo tradicionalmente era un recurso federal y hoy tenemos un gobierno federal que no pitcha, no cacha y no deja batear", dijo.

"El Presidente en campaña propuso y se comprometió a que este país iba a ser autosustentable en la materia de alimentación, cosa que no hemos visto porque no le apuestan al campo", recordó el panista.

El Horizonte dio a conocer que con el paso del Frente Frío número 36, 350 mil toneladas de naranja, toronja, mandarina y limón se echaron a perder, mismas que estaban evaluadas en un aproximado de $700 millones de pesos; además, de estimar la muerte del 40 % de ciertos árboles de cítricos.