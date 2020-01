Exigen vecinos aclarar proyecto del Gran Parque

Colonos de Fuentes del Valle piden al gobierno sampetrino que no existan concesiones en el proyecto

Vecinos de la colonia Fuentes del Valle manifestaron su preocupación y pidieron al gobierno del alcalde Miguel Treviño que no haya concesiones en el proyecto del Gran Parque.

Y es que los colonos plantearon que de acuerdo al documento oficial del municipio del Parque Central en Fuentes del Valle salen unos detalles que están causando inquietudes a los vecinos.

"Como el área para food trucks, lago de concreto, cajones de estacionamiento, cuatro baños públicos, anfiteatro para eventos y la ampliación del camellón central de avenida Fuentes del Valle", señaló el vecino Edgardo Chávez.

En la página 124, el Plan de Desarrollo Municipal dice cómo el municipio está buscando hacer los parques "rentables", cuestión que los colonos han interpretado que están buscando concesiones y apadrinamiento de empresas privadas.

Los inconformes destacaron que ninguno de estos detalles fue consultado ni aprobado por los vecinos de Fuentes del Valle en las únicas dos reuniones que el municipio sostuvo con los colonos (uno en marzo y otra octubre).

"Me parece totalmente incorrecto la forma que esta administración está queriendo meter tantos detalles escondidos y tantos problemas nuevos a estos espacios verdes. Los vecinos no nos enteramos de nada al menos que sean por volantes o una foto de WhattsApp. El municipio no está resolviendo los problemas de la colonia correctamente", comentó un vecino del sector.

"De esta manera, solamente traerán más problemas como tráfico, inseguridad y muy altos costos de mantenimiento", agregó otro colono.