La organización civil Redes Quinto Poder urge a la Profepa que cuente con el personal suficiente para vigilar la industria contaminante, porque con los que se cuenta no son suficientes

Exigen triplicar inspectores para Profepa 

Integrantes de Redes Quinto Poder, en conjunto con la diputada federal Tatiana Clouthier, acudieron a la delegación de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a entregar un documento para pedir se triplique el número de inspectores encargados de vigilar la industria contaminante, porque con los que se cuenta no son suficientes.

El pasado 31 de octubre, este medio documentó que a pesar de que la metrópoli regiomontana es considerada como la más contaminada de América Latina, actualmente sólo hay cinco inspectores de Profepa y 14 de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, es decir, 19, para verificar a 5,472 empresas que realizan posibles emisiones contaminantes.

Esto tras una investigación realizada por "Redes Quinto Poder" y el "International Center for Journalists del Border Center for Journalists and Bloggers".

Mediante su petición, la organización civil pide que existan al menos 15 funcionarios asignados a la tarea de inspeccionar a las empresas contaminantes para garantizar aire limpio.

"Es urgente que la Profepa cuente con el personal suficiente para que luego éste no sea el pretexto que tiene el Estado, que dice que no le toca revisar unas industrias y le echa la pelotita a la federación y la federación, pues dice que no tiene", señaló el líder de Redes Quinto Poder, Juan Manuel Ramos.

La diputada Tatiana Clouthier, quien acompañó a la organización y también firmó la petición, mencionó que es importante realizar mesas de trabajo para que las autoridades se pongan de acuerdo y sepan que responsabilidades les corresponde a cada uno.