Exigen trabajadores de la ruta 185 indemnización; gobierno no los atiende

Al menos 27 extrabajadores de la ruta 73, ahora ruta 185, acudieron al Palacio de Gobierno para exigir se les resuelva su situación pues no sé les ha indemnizado, toda vez que la ruta 73 entregó la concesión y ahora se convirtió en 185, empresa encabezada por Jorge Ayala y Enrique Moreno, y que no reconocen a los 52 trabajadores y no quieren indemnizarlos.

A temprana hora de este jueves, los trabajadores y sus representantes legales Moisés Reyna Solís y Alfredo Alfonso Vázquez Villanueva acudieron a la junta de conciliación y arbitraje para revisar el estatus la demanda, lo cual ahora era detenido al igual que el informe del embargo de los saldos a la Tarjeta Feria a favor de la ruta, requeridos a la empresa enlaces inteligentes.

En tanto que el juzgado de tercero de distrito en materia civil y del trabajo de Nuevo León que encabeza Julio César Franco Ávalos, donde se ventila el amparo indirecto promovido por la ruta, aún se encuentra sin resolver, toda vez que de manera por demás sospechosa, dicho expediente se encuentra "extraviado", por lo que se desconoce si está acción sea para favorecer a los nuevos dueños de la ruta por parte del juzgado de distrito.

Los trabajadores buscaron ser atendidos por Antonio Chávez, director de Gobierno, sin embargo luego de más de 4 horas fueron atendidos por el funcionario.

"Van a platicar ahí las dos partes, es una negociación que hay que hacer ahí en el tribunal de conciliación y arbitraje, va la parte demandada y la parte demandante y esperemos ahí llegar a una negociación, vamos a ver ahí cuál es la propuesta que ellos llevan, que la vean y la revisen y ya se ponen ahí de acuerdo las dos partes", informó Chávez.

El funcionario explicó que incluso tuvieron que usar las medidas de apremio como la fuerza pública para buscar al empresario y que se presentara este viernes a la junta de conciliación y arbitraje.

Por su parte Marco Armendáriz Puente, representante sindical, dijo que se espera que los trabajadores sean liquidados conforme a derecho.

"Nada más pedimos su liquidación conforme a derecho, y en caso de no llegar a un acuerdo pues tenemos lo del emplazamiento a huelga y sigue la demanda que lleva su curso en conciliación que se interpuso desde hace un año", expresó Armendáriz Puente.

Como se informó en su oportunidad, los 52 trabajadores con antigüedad desde 2 hasta 32 años fueron despedidos sin una justificación y hasta ahora, luego de 9 meses no han recibido compensación alguna por parte de la empresa en la que laboraban.

Es por esto que ahora se está revisando la posibilidad del emplazamiento a huelga o paro laboral en las instalaciones de la ruta ubicadas en la carretera a San Roque.