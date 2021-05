Exigen rutas urbanas alza a tarifa para mejorar el servicio

Monterrey,Nuevo León.La Asociación de Transporte Público de Pasajeros de Nuevo León (ATPPNL) reconoció que los regios “sí se pasan la vida en el camión” porque han aumentado los tiempos de traslados, pero afirmaron que eso no sólo es su responsabilidad, sino también de las autoridades.

En voz del presidente de la citada agrupación de transportistas, José Almaraz, señalaron que las tarifas no se han actualizado desde el 2013, lo cual aseguran les impide comprar más unidades, además de que en Nuevo León no existen programas de “chatarrización” como los que se han implementado en Jalisco, en donde el gobierno federal les da un bono de $210,000 pesos por cada unidad que tenga más de 10 años de circulación.

“Sabemos que es falta de unidades principalmente y cómo han desaparecido cierta cantidad de rutas, aquellas que tenían un origen o destino específicos están afectando a esa parte de población.

“No estamos considerando exclusivamente el tema de las tarifas, sabemos que es una situación muy difícil porque hay mucha gente que no puede pagar las tarifas actualmente, sin embargo necesitamos una actualización de las tarifas y me refiero a que la tarifa no se ha movido en los últimos cinco años”, puntualizó Almaraz.

El pasado martes, El Horizonte dio a conocer que según un estudio de la Facultad de Economía de la UANL, los regios pasan dos horas en promedio en el camión lo cual es 200% más de lo recomendado por el Plan Estratégico Nuevo León.

Por su parte, el empresario del ramo Abelardo Martínez, de Grupo Martínez García, dijo que sostendrán una plática con la Facultad de Economía, ya que otro de los motivos de que existan traslados largos es porque se construyen desarrollos alejados de la mancha urbana.

“No viene ahí que los polos de desarrollo están a 60 y 70 kilómetros de la mancha urbana, en Mina, Zuazua, Ciénega de Flores, entonces esos estudios desde mi punto de vista no son objetivos porque no están tomando en cuenta todos los elementos.

“Esa (falta de unidades) es una consecuencia de un problema que se generó, el problema del transporte se llama aforo”, recalcó Martínez.

ONG acusa complicidad por parte del estado

La representante del colectivo Únete Pueblo, Rocío Montalvo, dijo que los concesionarios han violado la ley, e incluso aseguró que el Instituto de Movilidad los protege.

“El instituto se ha vuelto cómplice; ahí están rutas que no cumplen con la frecuencia de paso, no cumplen con las unidades, van en sardinas y todo y la autoridad no ha hecho nada.

“Ahorita tú ves en la asociación de transportistas hasta se burla públicamente al decir que hay menos de 2,700 unidades en circulación de un padrón de más de 4,000 que reportó el Instituto de Movilidad”, indicó.