Exigen ONG's de Nuevo León que reformas sean consultadas a la sociedad antes de aplicarlas

Monterrey.- Mientras Organismos No Gubernamentales (ONG´s) en la entidad solicitan a los diputados del Congreso de Nuevo León consultar y discutir a fondo la reforma a organismos autónomos, el coordinador de los legisladores del PAN, Carlos de la Fuente, afirmó a El Horizonte que el proyecto legislativo se revisará a detalle.

Lo anterior ante el arranque de un periodo extraordinario de sesiones que arranca hoy y en el cual se contempla modificar diversas leyes, entre ellas la Constitución de Nuevo León para que sea el Legislativo quien designe a los titulares de las dependencias descentralizadas de la administración estatal.

Dicho proyecto de reforma de ley ha generado críticas por parte de ONG´s, las cuales aseguran que los cambios legislativos como el que pretenden realizar hoy los diputados locales, no pueden hacerse sin una consulta previa.

Al respecto, el líder de Fortaleza Ciudadana, Luis Gerardo Treviño, puntualizó que este tipo de decisiones deben ser consultadas y no de última hora.

"No queremos ese tipo de cambios que no están debidamente consultados y que son ocurrencias de última hora. No se justifica que un periodo extraordinario del legislativo sea para eso (...) Traen toda la prisa para hacer un periodo extraordinario para sacar los pendientes y entre los pendientes casualmente van a poner este", señaló Treviño.