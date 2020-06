Exigen homologar iniciativa de paridad afuera del Congreso

Monterrey.- Para exigir que se homologuen las reformas que la federación hizo en materia de paridad con las leyes estatales, un grupo de mujeres realizaron un plantón afuera del Congreso local.

De acuerdo al contingente, la votación para armonizar la ley se encuentra en la mesa del poder legislativo desde el año pasado y esperan que se resuelva antes de 9 de julio para que los cambios se contemplen en las próximas elecciones.

"Esta es una reforma que lleva desde de junio del 2019 en lo que llamamos ´congeladora´ del Congreso, no es una reforma nueva, no es excusa el ´no podemos sesionar ahorita por el coronavirus´, no es excusa porque lleva un año", indicó Karla Torres del colectivo "Derecho a Gobernar".