Exigen freno a 'agandalle' en Chipinque; sampetrinos piden no fraccionar

La zona boscosa que se le pretende "agandallar" al área natural protegida de Chipinque para construir un fraccionamiento, es mucho más grande que el Parque Fundidora, pues mientras éste mide 144 hectáreas, el polémico predio abarcará 188 hectáreas.

Vecinos, líderes de ONG´s y el PAN sampetrino dijeron que permitir la construcción de viviendas en ésta área provocará un "desastre ecológico".

"Definitivamente (abriría la puerta a más desarrollos) además de que la zona de acceso a esa área es muy limitada lo que generaría graves problemas de movilidad y a su vez problemas ambientales y la alteración del ecosistema porque no creemos que vayan a subir a bicicleta o a pie; van a hacer un desastre ecológico que nos tiene enojados a los ambientalistas", dijo la presidenta de Valle San Ángel, Patricia Pérez.

La polémica surge luego de que El Horizonte diera a conocer ayer jueves que, mediante una maniobra legal que consiste en fusionar tres terrenos del área natural protegida donde está Chipinque, con otros dos en zona urbanizable, se pretende desarrollar viviendas en dicho bosque de conservación natural.

Sin embargo, especialistas señalan que una posibilidad es que la empresa solicitante, "Desarrollo Inmobiliario La Sierrita", ligada con Femsa y la familia Garza Lagüera Gonda, quiera construir solamente fuera del área protegida.

No obstante, también es posible, afirman, que usen el área protegida como "traspatio" o como parte de la zona verde a la que tienen derecho, para así lograr cumplir el cálculo de los COS y CUS.

Otra posibilidad, mucho más grave, es que la familia en cuestión busque edificar las residencias dentro del área natural protegida, lo que sería una grave violación al decreto federal del Parque Nacional Cumbres.

Por ello, y ante la eventual fusión que se podría aprobar en la sesión del cabildo de San Pedro del próximo martes, se exigió rechazar el dictamen.

El presidente de Vertebra, Gilberto Marcos, dijo que la maniobra de fusionar terrenos para luego construir en zonas no permitidas es muy común en San Pedro.

"La fusión de lotes no tendría sentido si no se estuviera tramando algún tipo de desarrollo; así ha pasado con otros predios en San Pedro, las fusiones no tienen candados para evitar que los terrenos que no cuentan con determinado uso de suelo, coeficientes y compatibilidades, los adquieran mediante este procedimiento".

"Además, ¿por dónde accederían a esos predios en caso de que se fraccionen? ¿Por Palmillas, por Pedregal Del Valle? Cada predio debería tener su propio acceso planeado desde su origen, para no utilizar los accesos, muchas veces limitados, que tienen otras colonias", señaló Marcos.

En tanto el Presidente del PAN en San Pedro, Mauricio Farah, señaló que sus regidores votarán en contra del dictamen y criticó la invasión a la zona protegida.

"Cómo partido estamos en contra de que se vaya a dar esta fusión de terrenos porque esto abre la posibilidad de después desarrollar más vivienda en la zona de la montaña; esta zona no solamente en gobiernos pasados se ha defendido en su totalidad sino que es un tema que los mismos vecinos y colonos del municipio de San Pedro han defendido toda la vida", expresó.

Confirma San Pedro: habrá fraccionamiento... familiar

El Secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano de San Pedro, Javier de la Fuente, confirmó que la empresa "Desarrollo Inmobiliario La Sierrita" va a fusionar cinco terrenos en la zona boscosa de Chipinque, luego los subdividirá y finalmente hará un desarrollo inmobiliario que, según el funcionario, será familiar y no se abrirá a la venta al público.

"Este fraccionamiento es de carácter familiar, no es para hacer un fraccionamiento de venta al público", dijo.

Luego de que El Horizonte dio a conocer que vecinos, expertos, regidores y activistas de San Pedro alertaron del "agandalle" en la zona de Chipinque para construir casas mediante una maniobra legal consistente en fusionar terrenos del área protegida con otros que sí son urbanizables, De la Fuente afirmó que los interesados "tiene todo el derecho" a ello y que realmente buscan anexar predios pequeños con uno más grande para hacer lotes de mayor extensión.

"Nosotros siempre hemos defendido mucho que se respete el área del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, no se autorizó absolutamente nada, se sigue respetando el parque, no es para hacer fraccionamientos dentro del parque, no es para hacer multifamiliares, es simplemente que los propietarios querían en sus predios hacerlos más grandes, como tienen todo el derecho", señaló.

El funcionario argumentó que los propietarios tienen derechos adquiridos desde el 27 de agosto de 1976 cuando la Comisión de Planificación de Obras del Estado les autorizó "factibilidad" para desarrollar el fraccionamiento "La Sierrita" y del 4 de diciembre de 1991 cuando el cabildo sampetrino les dio permiso para construir una vivienda.

Sin embargo, no supo precisar si ambas autorizaciones fueron en terrenos que están dentro o fuera de la zona protegida del Parque Nacional Cumbres.

"Originalmente el grupo industrial Femsa fue el que hizo la petición del fraccionamiento, entonces ahí decían que era factible el fraccionamiento; tenemos todos los antecedentes, no es algo que yo esté haciendo a la mala; no es algo que yo haya aprobado, es más ni siquiera nacía", señaló De la Fuente.

