¡Alto a la ordeña de agua!... Exigen ONG´s cobrar consumo desmedido de agua a terratenientes

Y es que, acusaron, se está abusando de las concesiones agrícolas y pecuarias, pues en su mayoría se trata de ranchos donde la actividad dominante no es la siembra, sino que se acercan más a un consumo del tipo residencial, o en el mejor de los casos agroindustrial, pues tienen permiso de extraer sin pagar hasta millones de metros cúbicos de agua al año; y es que tanto las industrias como las residencias campestres, por ley, sí deben pagar el agua.

Para esto, señalaron, es necesario reformar la Ley Federal de Derechos a fin de que se establezcan candados y ya no se "perdone" el cobro del consumo de líquido a cualquiera que tramite concesiones bajo estas modalidades.

Luego de que El Horizonte reveló en una investigación periodística que algunos conocidos políticos y empresarios tienen derecho a utilizar al año volúmenes enormes de agua sin pagar un peso gracias a que en sus ranchos tienen concesiones "agrícolas" y "pecuarias", líderes de opinión afirmaron que a todas luces se trata de una "injusticia", porque los usuarios "normales" sí pagan mensualmente su recibo.

En todo caso, dijeron, se debe revisar la ley.

En la Ley Federal de Derechos, secundó el presidente de Fortaleza Ciudadana, Luis Gerardo Treviño, se debe especificar que si las concesiones son para un proceso lucrativo, entonces el beneficiado debe pagar cada metro cúbico que consuma.

En tanto, el senador de Movimiento Ciudadano, Luis David Ortiz, dijo que para él lo urgente es que la Conagua revise que las concesiones actuales realmente se estén utilizando para los fines para qué fueron autorizadas.

"El tema es si realmente lo están utilizando para eso, porque la ley está así para favorecer a la gente que vive en el campo y que siembre y que no se le cobre el agua como si fuera en ciudad entubada.

"Es agua para riego, creo que sí hay una diferencia y la ley no está mal, lo que está mal, es hacer mal uso de la ley y de esa excepción que establece", puntualizó el legislador.

Ayer, El Horizonte destapó que políticos como la exsecretaria de gobernación y actual presidenta del Senado mexicano, Olga Sánchez Cordero; el exgobernador, Benjamín Clariond; y los hijos de los exgobernadores, también de Nuevo León, Fernando Canales y Sócrates Rizzo, y el expresidente de la Unión Ganadera Regional, Arturo B. de la Garza, aparecen en el Registro Público de Derechos de Agua (REPDA) con concesiones para explotar raudales de agua y no la pagan, porque al ser agrícola y pecuaria, la ley los exime de ello.

Flores Benavides subrayó que precisamente el peso político de estos puede influir para que la ley no se cambie.

"Yo lo que pienso es que hay intereses económicos detrás, o sea lo que viene a ser el cabildeo legislativo que hacen las empresas, principalmente, o algunos particulares que utilizan mucho esta agua y que no sabemos por qué utilizan tanto, si la venden o la regalan, o la tiran o qué, y todos esos intereses han hecho un contrapeso que no ha hecho posible que todo este asunto se cambie", indicó.

Liliana Flores Benavides y Luis Gerardo Treviño coincidieron en que la ley debe dar un trato justo, porque ahora se habla de recortar el servicio para la zona urbana mientras esos grandes consumidores quedarán igual por estar en el campo y porque la ley no establece limitaciones del suministro independientemente del temporal vigente.

"Tiene que revisarse y tiene que ponerse orden, porque no es posible que en zonas que padecen problemas del agua se tomen políticas públicas, -por ejemplo, para hacer recortes-, y toda la población general salga afectada, cuando hay concesionarios privados y empresariales que hacen uso de cantidades enormes de agua para hacer negocio, -de que otra manera va a ser-, y a ellos no se les afecta y parte pagan una bicoca en materia de agua", indicó Flores Benavides.

Tras ser exhibidos por El Horizonte como grandes consumidores de agua sin pagar por esta, la exsecretaria de gobernación y los exgobernadores Benjamín Clariond y Sócrates Rizzo salieron a reconocer que sí poseen las concesiones, pero cada quien presentó argumentos a su favor.

Aunque la senadora Olga Sánchez Cordero decidió no hablar del tema, fuentes allegadas a ella aseguraron que en sus ranchos ubicados en el municipio de General Terán tienen actividad "agroindustrial".

Sin embargo, dicha actividad no está exenta del pago, solamente la agrícola, pecuaria y la de uso doméstico que son las norias, son las que la Ley faculta.

Por el contrario, las cuatro que tiene y la quinta que viene con su apellido de casada, muestran que los títulos son para uso agrícola.

Ayer, El Horizonte publicó que en conjunto las concesiones le brindan el derecho de extracción de un volumen de 1 millón 267,136 metros cúbicos anuales.

De tener un servicio normal, la legisladora tendría que pagar el monto aproximado de $2 millones 369,544 pesos por lo mínimo.

El exgobernador de Nuevo León, Benjamín Clariond Reyes-Retana, manifestó que sí tiene unas concesiones y reconoció que actualmente no está sembrando nada, sino que en su rancho de Los Ramones sólo tiene algunas vacas.

Dijo que no está usando los 454,500 metros cúbicos de agua, porque no ha llovido y porque le falta una bomba pues sólo tiene dos papalotes de lámina.

"Yo lo registré en 1994 y tienen de vigencia 35 años, todavía no se vencen por eso no los he renovado, cuando se venzan si todavía vivo los voy a renovar", afirmó.