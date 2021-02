Exigen abrir comercios las 24 horas

Para evitar que se sigan presentando aglomeraciones en los comercios, diversas voces están viendo con buenos ojos que se implemente la estrategia de la Ciudad de México de extender el horario de los comercios a 24 horas.

El director general de la minorista Hemsa y miembro de la Canaco Monterrey, Ricardo Marcos Padilla, subrayó que esta medida de 24 horas, implementada en la capital del país, es benéfica para algunos negocios, por lo que dijo se debe analizar implementarla en Nuevo León.

"Creo que es factible, lo veo como una buena idea en las farmacias, tiendas de autoservicios o mercados, lo que debe de hacer el gobierno ampliar los horarios, conforme el negocio pueda, lo que queremos es que no nos restrinjan.

"Si el gobierno pensará de una manera más proactiva de decir: ´no voy a restringir horarios al comercioo a los autoservicios´, no habría aglomeraciones", comentó Marcos Padilla.

El empresario hizo un llamado a que se reactive la economía los domingos, pues señaló que estar cerrando les quita uno de los días más importante de la venta, además que eso provoca que la gente se aglomere.

"Debemos de abrir el domingo, nos deben de dar chance de que ya abramos los domingos y que tengamos un horario normal, no tienen por qué cerrar el domingo por el tema de la pandemia, nos están limitando un día muy importante de la venta en el comercio, que es el domingo.

"Se están amontonando porque estás cerrando, si el domingo lo abres no va a haber el amontonamiento, no va a haber el pánico de si me quedó o no sin producto... Están las filas en los negocios porque van a cerrar... es un día muy importante y la renta y los sueldos y todo eso siguen igual, no es como que nos perdonan esos cuatro días que cerramos al mes", mencionó.

En tanto, el líder de Vertebra, Gilberto Marcos Handal, señaló que la estrategia que ha estado implementando el gobierno del estado de Nuevo León ha fallado, pues en lugar de limitar horarios de operación deberían extenderlos.

"Lo que se ha hecho ha sido muy mal planeado, acumulan a la gente ciertos días y ciertos horarios cuando lo que deberíamos de hacer es extenderlo a su máxima expresión para evitar que se acumule la gente, siempre los lugares con su sana distancia.

"Que haya oportunidad para que vaya gente, se distraiga y se restablezca la actividad comercial porque está muy grave la situación para mantenernos tan cerrados, están dañando mucho la economía porque la cierran totalmente", mencionó el activista.

En Nuevo León los comercios que solían abrir las 24 horas sólo tienen permitido abrir de 5:00 a las 23:00 horas de lunes a sábado.

Ante ello, el activista indicó que se trata de abrir con las medidas necesarias, pero en el horario en que puedan acudir los clientes y además pueda ser suficientemente amplio para que la gente no se acumule y haya más actividad comercial.

"Tomando ciertas medidas adicionales, paralelas se puede volver a la actividad comercial con mucho menos restricciones de las que hay y faltan otras actividades que están cerradas y que podrían estar abiertas manejando la sana distancia y otras cosas que indica ya la propia contingencia", agregó Marcos Handal.