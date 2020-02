Exigen a Ternium poner 'domo' sobre montañas de polvo

Diputados locales exigieron a la empresa Ternium que adopte medidas urgentes para mitigar la contaminación que ocasiona los residuos que tiene en sus patios a cielo abierto, los cuales están haciendo polvo la salud de los vecinos y estudiantes de la UANL.

La diputada local del PVEM, Ivonne Bustos, señaló que la empresa debe colocar un domo para evitar que el viento siga esparciendo los desechos.

Ayer, El Horizonte exhibió que una de las fuentes de contaminación de Ternium son sus patios donde acumula grandes montañas de desechos rojizos.

El coordinador del PAN, Carlos de la Fuente, señaló que esa empresa sí es limpia, pero en Puebla.

Francisco Cienfuegos, coordinador del PRI, dijo que el tema es de gran importancia dada las quejas de los ciudadanos por lo que también pide mayor atribución de las autoridades federales en el tema.

El priista señaló que la empresa les ha ofrecido una visita guiada para conocer sus procesos.

"Hemos notificado a la empresa de diferentes denuncias que hemos recibido a través de la ´Aire Limpio Ya´ y tenemos respuesta de la misma empresa nos quieren hacer una visita guiada presentar todas las acciones que están haciendo en materia ambiental; no buscamos que cierren las empresas, lo que buscamos es que se adapten a la situación presente y que puedan ser socialmente responsables en materia de medio ambiente", explicó.

Son escorias de fundición de hierro lo que emana de Ternium: expertos

El polvo rojo que proviene de la empresa Ternium y que ha manchado las estructuras de la Línea 2 del Metro, casas aledañas y a Ciudad Universitaria es escoria de la fundición la cual contiene un alto contenido de hierro.

Expertos consultados por El Horizonte afirman que aunque en cantidades pequeñas pueden no representar un riesgo, habría que evaluar como es que las toneladas diarias que emanan de la acerera ocasionarían efectos en la salud a la larga.

Según especialistas, existen tres tipos de residuos y este desecho ferroso está considerado como un residuo de manejo especial, más no peligroso, aunque en la legislación no se precisan los grados de concentración.

"Son escorias de fundición entonces deben de tener esas escorias un alto contenido de hierro, que es producto de la fundición y podrán tener alguna impregnación de algún tipo de lubricante", dijo la fuente.

"La bronca es que la ley no maneja el grado de cantidad, considera que la escoria de fundición no es peligroso y está mal la legislatura, no es peligroso si estuviese fueron cantidades menores pero al ser varias toneladas, ahí si podría haber un riesgo", continuó.

De acuerdo a la fuente, las partículas que se desprenden son similares a las que provienen de las pedreras, sin embargo, este material sí es peligroso, por lo que se debe ejercer un control como el que se pretende con la industria de la construcción.

"Es lo mismo que con las pedreras, a las pedreras les pidieron que pusieran domos, el encapsulado para evitar que vuele el material partículado; lo mismo aquí, es material particulado pero de otro tipo que es ferroso y éste sí es peligroso, el de las pedreras, no", concluyó el experto.

Y protestan contra planta de Vitro por emanaciones que los enferman

Cansados de la contaminación que les ocasiona daños en la salud, vecinos de García salieron a las calles a protestar contra la planta de Álcali, empresa de Vitro, la mañana de ayer martes.

Decenas de afectados señalaron que esa compañía y otras más del sector les ocasionan molestias a todas horas del día.

"Ellos dijeron que es vapor de agua, pero no es cierto, eso dijo en tu medio de comunicación (El Horizonte), pero es puro mugrero que ya no aguantamos", señaló el líder vecinal, Arturo Ruiz.

La protesta inició en la Avenida Loma del Toro y el Bulevar Heberto Castillo; desde ese punto, los manifestantes caminaron unos tres kilómetros para llegar a la presidencia municipal donde pidieron que la autoridad intervenga.

Los quejosos dijeron ser habitantes de las colonias Villas de Álcali y del casco municipal.

Ruiz señaló que ya están cansados de no ser escuchados y ver cómo la salud de ellos mismos y de sus familiares ha ido mermando.

Durante la marcha lanzaron consignas contra las autoridades estatales y federales por ser permisivas.

Los afectados aseguraron que estas protestas no cederán y continuarán manifestándose hasta que alguna autoridad interceda por ellos.