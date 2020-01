Exigen a la federación actuar ante ecocidio en la Huasteca

Ante los trabajos de desmonte en la Huasteca, activistas ambientales exigen a las autoridades federales actuar ante lo que es considerado un ecocidio en dicho lugar, que forma parte del Parque Nacional Cumbres de Monterrey, Área Natural Protegida desde noviembre de 1939.

Para el biólogo Antonio Hernández, las labores de inspección que realiza la Secretaría de Desarrollo Sustentable y la Procuraduría de Desarrollo Sustentable sólo quedan en una simulación, ya que precisó que esta no es la autoridad a la que le toca solucionar la problemática.

El también activista subrayó que en su criterio esa área está perdida, pues los desmontes tienen cerca de 10 años realizándose, sin que nadie frene el daño ecológico en el parque La Huasteca.

"Ni Manuel Vital (secretario de Desarrollo Sustentable de Nuevo León) ni Raúl Pedraza (procurador de Desarrollo Sustentable del estado) son autoridades competentes para atender desmontes en la Huasteca, aquí la autoridad competente es la Profepa; se trata de un área natural protegida federal, son cambios de uso de suelo, terrenos forestales, estamos hablando de actividades que corresponden al ámbito de la federación.

"La inacción de la autoridad que le toca atender esta problemática... no es de ahorita el que estos desmontes no se tienen de manera adecuada, es como el último evento de una serie de sucesos que ya tienen más de 10 años que ocurren; para mí la Huasteca también lo menciono, ya es un caso perdido hace más de 10 años, evitamos Valle de Reyes, pero se replicó de manera dispersa en toda la Huasteca", apuntó Hernández.

Además, Hernández opinó que la zona a la que se hace referencia en los trabajos no corresponde a Valle de Reyes, pero eso no significa que no se estén generando daños al ecosistema.

De igual forma, la fracción legislativa del PAN en el Congreso local, por medio del diputado Jesús Nava, exigió a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) intervenir en el problema.

"Estos delitos que estamos viendo ya los hemos denunciado y los seguimos denunciando con la Profepa, esta tiene que hacerse cargo ahí y hacer lo correspondiente con las personas de una u otra manera que están desapareciendo la flora y fauna en esa parte de la Huasteca", recalcó el asambleísta albiazul.

El 1 de enero, El Horizonte publicó que asociaciones ambientalistas denunciaron que empresarios están destruyendo la zona natural protegida y que se podrían perder más de 2,500 hectáreas.