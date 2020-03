Exigen a gobierno reducir riesgos; Cuestionan legisladores falta de filtros en estado ante cercanía del brote

Al presentarse ya cinco casos confirmados de coronavirus COVID-19 en el país, uno de ellos en el vecino estado de Coahuila, legisladores federales por Nuevo León demandaron a las autoridades federales y estatales tomar el tema con seriedad.

La exigencia se da luego de que El Horizonte evidenció la falta de filtros de revisión contra coronavirus en la entidad.

Por ello, diputados federales y senadores solicitaron a la autoridad estatal trabajar para reducir riesgos de infección en el estado.

En entrevistas por separado, los diputados federales del PAN Víctor Pérez y Martín López; el priísta Pedro Pablo Treviño, así como el senador Samuel García, coincidieron en que se tiene que realizar acciones mucho más contundentes que presentar un simple traje que parece de "astronauta", como lo hizo Manuel de la O en días pasados, y ponerse realmente a trabajar.

"Es un tema muy delicado, creo que no se le está dando la valoración y la atención que requiere, y siento francamente que no estamos preparados para una contingencia de esta naturaleza.

"Este gobierno del estado es el gobierno de la inacción, inacción porque no hace nada, es un sin gobierno, es un despropósito del gobierno estatal, de tal forma que es un caso más que no sabe responder a la problemática" expresó Treviño Villarreal.

Por su parte, el diputado del PAN Víctor Pérez subrayó que la gente percibe que hay un riesgo inminente y que el problema puede llegar a Nuevo León y que sucedería un contagio entre la población.

"Lo importante en estos momentos es que la autoridad vaya haciendo una tarea de manejar protocolos de control y prevención en los aeropuertos, sobre todo donde determinen que en los aviones vienen personas que van a hacer su arribo... Y si sabemos de qué ciudades de México es donde están los casos, pues debemos estar muy pendientes ahí de los pasajeros que vienen de esas partes donde se tiene ya el contagio confirmado. En general, no veo un protocolo muy organizado", dijo Víctor Pérez.

De igual forma, Martín López dijo que se deben realizar acciones inmediatas para evitar que en nuestro estado se dé alguna contingencia por ese virus.

"El actuar del gobierno actualmente es como tomarse un mejoralito para la enfermedad que estamos presentando, no es cualquier virus y nosotros pedimos que las cosas se tomen con seriedad, el pasado viernes presentamos un escrito en el Palacio de Gobierno donde pedimos que de manera inmediata el gobierno tomase medidas, pero no medidas a media, si no medidas drásticas, que se haga un simulacro como se ha hecho en otros estados... El secretario de Salud presentó sólo un traje de astronauta, pero que realmente eso no viene a solucionar la problemática", apuntó López.

El Horizonte documentó ayer que a pesar de haberse detectado un caso de coronavirus COVID-2019 en Coahuila, las medidas implementadas por el estado de Nuevo León se quedaron cortas para mantener una mayor vigilancia en la Central de Autobuses y casetas de cobro de autopistas.

Al respecto, García indicó que "ojalá Nuevo León se vaya limpio y no tengamos casos, pero ya el IMSS resaltó que esperan alrededor de 3,000 casos en todo el país, entonces muy probablemente sí llegue a Nuevo León y lo que pedimos a las autoridades son dos cosas, menos política y más acción, en lugar de tantas ruedas de prensa sacando uniformes viejos, queremos más bien ver políticas, entrega de material que ayuden al a gente".

NL da recomendaciones en redes sociales

Este rotativo buscó a la Secretaría de Salud, que encabeza Manuel de la O Cavazos, para que detalle sobre la falta de filtros de revisión en carreteras y la Central de Autobuses; sin embargo, no se dio una contestación al tema.

Dicha área gubernamental de la administración de Jaime Rodríguez Calderón, sólo se limitó a dar "recomendaciones" en sus redes sociales, las cuales resultan básicas y se quedan cortas ante la emergencia.

"Evita viajar a China o cualquier país con casos confirmados, no saludes de mano y beso, evita lugares concurridos, lávate las manos frecuentemente y usa gel antibacterial", menciona la publicación realizada por la dependencia en redes sociales.