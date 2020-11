'Estado pone en riesgo salud de ciudadanos': ONG's denuncian

Monterrey.- Líderes de organizaciones civiles en la entidad presentaron una denuncia ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León, por violar las garantías individuales de los pasajeros del transporte urbano, al no evitar los amontonamientos en los camiones.

Dicha queja fue presentada por las agrupaciones Colectivo Nosotros, Redes Quinto Poder y Evolución Mexicana, en las instalaciones de la referida institución, en la cual señalan una serie de irregularidades por parte de las autoridades de Nuevo León y las rutas urbanas, en el sentido de que no cumplen con los protocolos impuestos por la Secretaría de Salud en materia de sanidad ante la pandemia del Covid-19.

Los reclamos surgen luego de que El Horizonte dio a conocer que, según expertos, los camiones sí son lugar de contagio, y que cayó al 50% el número de unidades del 2010 al 2020.

"Es un hecho público que las personas usuarias del transporte público no pueden guardar las medidas de salud para evitar contagiarse y contagiar a otras personas del Covid-19", aseguró la activista de Colectivo Nosotros Liliana Flores Benavides.

Y criticaron el hecho de que los funcionarios opinan que no hay riesgos de contagios en los camiones, y más cuando lo hacen "desde la comodidad de sus automóviles".

"Se excusan con un argumento de que no hay contagios en el transporte y esto es un insulto a los ciudadanos inteligentes. ¿Cómo es posible que en el transporte en donde van todos amontonados no hay contagios? El problema es gravísimo", recalcó Flores Benavides.

Los activistas además solicitaron a la Comisión, verificar las violaciones de los usuarios y operadores del transporte público, realizar un informe y recomendaciones necesarias al gobernador Jaime Rodríguez Calderón y al director del Instituto de Movilidad, Noé Chávez Montemayor, para que respeten los derechos de las personas.

Por su parte, Juan Manuel Ramos, de Redes Quinto Poder, señaló que no están acatando los lineamientos del artículo 1° de la Constitución y Leyes locales, como la de Movilidad en su artículo 4°, y el artículo 2° de la Ley de Comisión Estatal de Derechos Humanos de Nuevo León.

Al finalizar su comparecencia en la Glosa del Quinto Informe de Gobierno, el titular del Instituto de Movilidad y Accesibilidad de Nuevo León, Noé Chávez Montemayor, dijo que los contagios no se propagan en los camiones o vagones del Metro, ya que aseguró que son lugares donde no se grita o habla.

"En el transporte público yo se los he insistido mucho, no es ocurrencia mía, es lo que se manifiesta en todo el mundo, la gente que va en camión no va platicando", enfatizó.