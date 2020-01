Exigen a gobierno de NL 'claridad' con cobro a Ubers

Tras revelarse, que el estado tendrá una "mordida" millonaria por el impuesto que les cobrará a las plataformas digitales de servicios de taxis ejecutivos, voces exigen que se defina en que se usará el recurso.

Esto, porque la "tajada" no estaba prevista en el Presupuesto de Ingresos 2020, dicho monto, como publicó ayer El Horizonte, superará los $300 millones de pesos, de acuerdo a cálculos, por lo que si no se fiscaliza, la sociedad no podrá saber qué destino tuvo ese monto y si fue de utilidad.

Incluso, hay quien teme que esta administración pueda hacer "perdedizo" este ingreso millonario, pues algo similar pasó con los más de $200 millones que ingresaron en 2019 con el aumento a los impuestos vehiculares, que debieron usarse para un programa de verificación y no fue así.

Además, el artículo 106 de la nueva Ley de Movilidad establece que lo que obtenga el estado por el cobro de impuesto de 1.5% a cada viaje de unidades tipo Uber y Didi deberá destinarse a transporte y movilidad, por lo cual diputados locales, expertos y activistas exigieron que se especifique cuál será la aplicación de esos recursos.

"El destino de estas aportaciones será para la realización de acciones y obras en beneficio del transporte y la movilidad previo dictamen del Comité Técnico", dice la fracción quinta del citado artículo.

La Presidenta de la Comisión de Transporte del Congreso local, Julia Espinosa, afirmó que ya se debería saber en qué se va a aplicar los más de $300 millones de pesos anuales que dejará ese impuesto.

"Estaré muy vigilante del recurso que llegará porque si bien varían los estimados, es mucho lo que se va a recibir", afirmó la diputada de Morena.

La activista de Únete Pueblo, Rocío Montalvo, señaló que el estado debe decir para cuáles proyectos destinará la partida porque temen que vaya a pasar con los $200 millones de pesos que se recaudaron de impuestos vehiculares en el 2019 y nunca se supo dónde terminó el dinero.

"Incluso hasta pensamos que se dinero lo usen para un subsidio para el boleto de camión para quienes vienen de García, Valle de las Salinas, pero no queremos que vaya a terminar en gasto corriente", dijo.

Sobre el tema, el experto en transporte Moisés López expuso que de por si es grave que no exista claridad de cómo evitar que se le cobre al pasajero, lo peor es que no haya certeza en qué se va a aplicar.

"Lo único que se sabe es lo que esta en el texto de la ley, la ley marca cierta indicación sobre ese destino, pero es un tema genérico; finalmente toda la temática de la sección de gobierno se asume que están sujetas a temas de transparencia y rendición de cuentas", concretó López.