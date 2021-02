Exigen 500 familias quitar veto a menores y mujeres embarazadas

Alrededor de 500 madres y padres de familia pidieron terminar con el veto que existe a menores de 12 años y mujeres embarazadas de la entrada de éstos a los diversos establecimientos.

Tras acudir a Palacio de Gobierno, Zally Alanis y Karla Castellanos quienes acudieron como representantes de éstos, señalaron que las medidas restrictivas son discriminatorias y además atentan contra el bienestar físico y psicológico de los niños, como de sus cuidadores.

Este miércoles, El Horizonte publicó que de acuerdo con estudios de diversas universidades nacionales e internacionales, debido al encierro en el que se encuentran, al menos 8 de cada 10 presentan ansiedad.

"Estamos esperando que ellos respondan a esta petición y que de hecho se inicie una mesa de diálogo con nosotros para poder negociar mejores espacios y quitar estas medidas de restricción de la manera en que a todos nos convenga", explicó Zally Alanis quien es madre de un pequeño de 2 años.

Dentro del escrito solicitan que se permita a este sector de la población el acceso a todos los lugares, tanto de necesidad básica como comercios, espacios abiertos y de esparcimiento, así como la reapertura permanente de parques y espacios públicos.

"Somos madres de familia. pero también somos profesionistas trabajamos y recordemos que no todos, no todas las madres de Nuevo León tienen acceso a pedir las cosas por internet ,acceso a una computadora en donde se facilite este tipo de cosas", subrayó Castellanos quien tiene tres niños.

Además ante el comentario del Secretario de Salud en el que resaltó que no conocía de dichos estudios y añadió que los niños están bien en casa, Alanis le pidió consultar a otros pediatras.

"Ayer dijo que él como pediatra considera que los niños están bien con sus papás encerrados en su casa; bueno yo también le quiero decir al doctor (...) a que se siente con otros pediatras para discutir el tema, porque al parecer nuestros niños como no se ven, no existen y yo no he visto ningún foro donde pediatras hablen con el gobierno sobre este tema.

"No puede ser que esta decisión esté en manos de una sola persona y que se esté afectando a todos los niños de Nuevo León", concretó.