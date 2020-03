Exige Senador acciones para proteger a los adultos mayores

Un donativo de aproximadamente tres mil piezas de gel antibacterial, cubrebocas y artículos de limpieza fue anunciado por el Senador a cinco asilos de Nuevo León que solicitaron estos apoyos.

"Tenemos un reto, tenemos 12 millones de adultos mayores, pero también 20 millones de diabéticos; esa es la gente en la que hay que enfocar el esfuerzo", subrayó García.

En un joven el ratio de síntomas es de 15 por ciento de 100, y de ese 15 de que realmente te pongas grave es del uno, en niños es menor aún; en adultos mayores 15, 16, 17 por ciento.

"Lo hacemos como una medida simbólica de que en todos los países que ya tienen coronavirus, hayan o no cerrado fronteras, hayan o no cerrado aeropuertos, hayan o no hecho planes económicos; todos sin excepción están priorizando con los adultos mayores".