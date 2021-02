Exhortan a no depender sólo de Texas

Febrero 16, 2021 / Rosalinda Tovar / MONTERREY

Una de las principales causas que imposibilitó que la Comisión Federa de Electricidad (CFE) no contara con alternativas y no sufrir un mega apagón –que afectó a los estados del norte y noreste del país–, es que no ha diversificado sus proveedores de gas natural, consideraron expertos.