Envían exhorto para que reabran salones de fiestas infantiles

La Diputada del PAN, Myrna Grimaldo, dio a conocer que los dueños de salones de fiestas infantiles no han recibido el apoyo que les prometieron para el pago de rentas y servicios

Debido a las pérdidas millonarias y de empleos en los salones de fiestas infantiles, el Congreso del Estado envió un exhorto al Gobierno para que se reabran estos giros nuevamente.

El Punto de Acuerdo fue presentado ante el Pleno por la diputada Myrna Grimaldo, expuso que, desde el 17 de marzo hay más de 250 salones que dejaron de operar debido a la declaratoria de emergencia sanitaria por el Covid-19.

"Trajo como consecuencia que más de 250 salones de fiestas infantiles ubicados en el municipio de Monterrey y su Área Metropolitana dejaran de operar de manera indefinida ocasionando graves repercusiones a los propietarios como desconfianza de los clientes", leyó.

Asimismo, mencionó que son más giros los que resultaron perjudicados tras los cierres indefinidos.

Agregó que lo prometido por las autoridades de brindarles apoyo del pago de servicios como agua, luz y rentas, a los dueños de salones, no ha sido concedido.

"Solo fue una vil promesa, ninguno ha recibido ese apoyo. Se ha buscado a la paraestatal (Agua y Drenaje) y no ha habido ningún apoyo. No me quiero imaginar qué trabas puede haber en la Comisión Federal de Electricidad", aseguró

"Solo a un segmento se han entregado 76 despensas ¿De qué nos sirve eso? No nos sirve de nada", lamentó.

Señaló que la reapertura puede llevarse a cabo con la vigilancia de aplicación en los protocolos y así prevenir el contagio.

"El papá tendrá que tomar la decisión si lo lleva o no a la fiesta (niños)"

"Que nada más les permitan trabajar a estos giros, probar si en realidad van a seguir con esto", pidió.

"Los dueños de fiestas infantiles ya implementaron protocolos que tuvieron un costo; ya fue la Secretaría de Salud a revisar a través de sus inspectores y ya les dieron un certificado pero no les pueden dar la autorización de reapertura", explicó.

Debido a que también los dueños de estos lugares han perdido 400 millones de pesos por la falta de operación, Grimaldo urgió al Estado a que se considere la reapertura de este giro.

"Se manifiesta la urgencia de la reapertura generándose algunos compromisos por parte de nuestras autoridades consistentes en la condonación de Agua y de luz, la intervención para la reconsideración con clientes", exhortó.

El Punto de Acuerdo fue aprobado por mayoría con 30 votos a favor, cero abstenciones y votos en contra.