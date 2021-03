Exhorta CEE a evitar movilización innecesaria por conflictos electorales

Mario Garza Castillo, presidente de la CEE expresó que en 2018, la entidad tuvo más conflictos que los que se registraron a nivel nacional, por lo que dijo que la coyuntura social no debe permitir que eso suceda en los próximos comicios

Tras celebrar de manera virtual, la Firma de Comportamiento Ético y de Civilidad, el Consejo General de la Comisión Estatal Electoral (CEE) hizo un llamado a los representantes de los partidos políticos a evitar movilizar los órganos sancionadores electorales sin justificación alguna.

Mario Garza Castillo, presidente de la CEE expresó que en 2018, la entidad tuvo más conflictos que los que se registraron a nivel nacional, por lo que dijo que la coyuntura social no debe permitir que eso suceda en los próximos comicios.

"No digo que no sean los juicios especiales sancionadores un medio para dirimir controversias, claro para eso están, pero si exhorto de la manera más respetuosa a que esa instancias se movilicen si solo sí en verdad no hay una frivolidad, sino en verdad hay una justificación para de una u otra manera echar a andar la maquinaria que implica toda una serie de actividades por parte de la instituciones electorales.

"Hagamos memoria, en el 2018 se sustanciaron más procedimientos especiales sancionadores que en toda la elección federal, es decir ,en Nuevo León hubo más conflictualidad interpartidista y con candidatos o candidatas independientes que lo que pudo haber en todo el país en materia electoral, en materia federal", afirmó.

Agregó que este pacto que se firmó debe ser un aliciente para la participación, la cual desconocen como será su comportamiento, sin embargo indicaron que se generarán los incentivos necesarios que propicien el acercamiento de los electores en las urnas.

Por su parte, el representante de Movimiento Ciudadano, Horacio Tijerina invitó a la reflexión desde la responsabilidad de cada actor en el proceso.

En la firma en línea, estuvieron además el Secretario General de Gobierno, Enrique Torres; el diputado y representante del PAN, Hernán Salinas; el dirigente estatal del PRI, Heriberto Treviño; la presidenta estatal de Morena, Bertha Puga; entre otros.