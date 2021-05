Exhorta Álvaro Ibarra a generar estrategias para prevenir delitos

Monterrey, Nuevo León.-Después de que El Horizonte revelara que el 2020 es la peor década ya que hubo un incremento en robos que no se veía desde el año 2013, delitos que dijo "son preocupantes" al complementarse con la pandemia provocada por el Covid-19.

Los indicadores son un llamado de atención a las autoridades competentes para que afinen estrategias y mejoren resultados", dijo

Con relación a lo que afirmó Ana María Esquivel del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública del Estado, Ibarra coincidió en que debe haber una buena coordinación aunque agregó que el tema de seguridad no debe verse por partidos políticos.

"Ciertamente, la seguridad no admite relajamiento, pero como siempre lo he dicho la seguridad no debe verse a través de colores partidistas, por el contrario siempre debe de haber un esfuerzo conjunto.