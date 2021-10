Evaluarán eficiencia de programas sociales en Nuevo León

En rueda de prensa, el mandatario explicó que no dará "machetazos" como lo hizo el gobierno federal, sino que se hará un análisis para definir que se queda y qué no.

"No queremos,- como el gobierno federal- llegar y dar ´machetazos´. Cada programa social va a ser evaluado por Martha y ella me va a decir, se puede mejorar, sirve, no sirve y si se reconduce.