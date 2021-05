Este es el plan de gobierno que llevaría a cabo Samel de ganar la gubernatura

Propuesta:

"El tema de seguridad es muy amplio, yo quisiera aprovechar la invitación para decirles que hay todo un plan de gobierno. La seguridad es todo un eje muy importante que sacar adelante, no solamente es hablar de policías, también es hablar de inteligencia, de una unidad patrimonial que pueda bloquear las cuentas del crimen organizado, de una relación con la federación, con el municipio. Y como todo, estamos conectados en un ecosistema. La seguridad debe ir conectada de la movilidad, del transporte y por eso, cuando sea gobernador de Nuevo León vamos a implementar el Sintram volumen 2, ¿Qué es esto? Los 1,100 cruces que tiene la ciudad de Monterrey, vamos a poner cámara, GPS y fibra en cada semáforo para poder tener una conectividad, sincronización de semáforos, de quien comete un delito y poder agarrarlo en flagrancia, -como se dice coloquialmente, infraganti-, y no andar batallando con pruebas cuando haya que consignarlos a un juzgado penal. Todo ese proyecto está bien detallado en el plan de gobierno"





- Prevención del delito y violencia

- Seguridad para las personas con discapacidad

"Hemos celebrado un acuerdo con el colectivo de personas con discapacidad, porque ellos lo que quieren es que se les deje de discriminar, el gobierno tiene qué, de manera transversal, darles el entorno para que salgan adelante. Muchas de las personas con discapacidad sufren de delitos como violación, agresiones, y el agresor aprovechándose de que la autoridad no interviene, siguen cometiendo estos delitos. Nosotros tenemos inclusive una candidata a diputada que es Brenda Osnaya, que va a ser esa voz de la gente con discapacidad en el Congreso del Estado. Y juntos Gobierno y Congreso tenemos que sacar leyes, políticas públicas y mucho presupuesto para adecuar el entorno para toda la gente con discapacidad. Son ya 800,000 personas que tienen alguna discapacidad en Nuevo León y se les tiene que dar lo que se merecen: oportunidades para crecer como cualquier otro ciudadano"





- Coordinación para combate a crimen

No todo es policías pero si faltan muchos, por ejemplo, la Fuerza Civil sólo tiene la mitad de elementos que se requería, Monterrey mi contrincante el del PRI, solamente tiene policía para cubrir una tercera parte de Monterrey, por cierto donde están la mayoría de los delitos, si tenemos que meterle a policía capacitación y adiestramiento. Pero además de policías y cámaras, ocupamos coordinación, somos 11 municipios en la ciudad de Monterrey que no tenemos coordinación metropolitana, y por éso cuando gane Colosio la ciudad de Monterrey, vamos a empezar con Monterrey a coordinar policías, C4´s, cámaras, semáforos. Hay todo un programa de inteligencia para que el estado de Nuevo León, junto con las ciudades del zona metropolitana podamos arreglar el tema de seguridad, incluyendo, -porque veo que estás afuera del metro-, todos los delitos que se cometen en el transporte público"





- Violencia familiar

"Como senador de la república logramos la "Ley Abril Pérez", esto fue una reforma para que todas las mujeres que tienen violencia de género en su casa, ya no tardemos en buscar su auxilio, su refugio y que esto no termine en feminicidio. Ahora con esta reforma, todos los juzgados de Nuevo León, incluyendo magistrados, colegiados y tribunales, tienen que resolver con perspectiva de género y el interés superior de la niñez. Ustedes saben que en México, la propiedad privada es sagrada, el gobierno no puede entrar, pero ahora con esta reforma ante cualquier prueba de maltrato, violación, incesto, agresión verbal, psicológica o de plano lesiones, de inmediato el juez penal o familiar tienen que conceder la medida cautelar para ir por ese cobarde y meterlo a la cárcel. A esas mujeres violentadas, muchos refugios y una independencia económica, que puedan abrir su negocio y tener una vida completamente digan, por eso les puedo decir que este gobierno, es un gobierno de las mujeres, seremos el primer gobierno paritario en la historia de Nuevo León, y estos 6 años vamos a trabajar por esta violencia de género que por el Covid se triplicó, pero no habrá excusas para bajar a cero ese índice que tanto daño nos hace.

ECONOMIA Y REACTIVACIÓN

Propuesta:

"El Covid obviamente cerró muchos negocios, el Covid hizo que perdiéramos muchos empleos y nuestro gobierno federal en lugar de ayudarnos con estímulos fiscales, pagando créditos o simplemente ayudando con la nómina, nos cerró las puertas y nos creó los impuestos digitales. Aquéllos emprendedores que en lugar de tener la venta presencial, la harían vía plataformas nos encarecieron 33% el costo con impuestos increíblemente en marzo que empezó el Covid. Con Samuel vamos a lograr lo que se llama la veda administrativa, a todas las empresas que cerraron y todas las PyMes que quieran emprender yo les garantizo en dos años no estorbarles, no mandarles a la Secretaría del Trabajo, a la de Finanzas y enquehacerarlas con permisos. Si ya se comprobó que 8 de cada 10 PyMes no van a llegar al segundo año, yo tengo que ayudarlas a que se vuelvan a levantar y que no terminen como siempre, asfixiadas con trámites burocracia, abogados, contadores que no hacen más que estorbarles. Este gobierno, va a ser un gobierno que va a facilitarles la vida económica en el estado"





- Propuestas para reactivación de PyMes

"Nuevo León siempre tiene que ir de la mano de la sociedad civil y no se diga con las empresas y la industria. Si bien es cierto que perdimos 22,000 empleos, también es cierto que Nuevo León es el estado que más dinero le puso al país. Nuevo León generó10% del PIB, eso demuestra la grandeza de Nuevo León. El papel del siguiente gobernador no es el de estorbar ni marcar mercados, ni meter la mano invisible a la economía, es de facilitar que los emprendedores sobre todo las microempresas que son el 89% de los negocios de Nuevo León, revivan, florezca, lo que les ofrezco cuando gane que en lugar de mandarles inspectores, permisos, cobros, los voy a dejar trabajar, -la famosa doctrina francesa de Laissez faire-, dejen hacer, deja pasar, no estorbar va a a estar los 6 años de gobierno. Estoy convencido de que en la medida que abran más empresas habrá mejores empleos, y combinado con un mejor modelo educativo, habrá más mano de obra calificada para que haya mejores empleos bien remunerados"





- Apoyos a empresarios y ejecución de trámites para abrir negocios

"Contrario al gobierno federal, cuando ganemos vamos a reinstalar el Inadem, -que era este fondo de capital la semilla para emprendedores que el gobierno federal quitó-, para que jóvenes como túque tienen las herramientas, la habilidad y el conocimiento de traer un producto que el mercado necesita lo pueda hacer con apoyo del gobierno. Hoy abrir una empresa es ir al notario, pagar derechos, registrarte en la Secretaría de Economía, luego ir al SAT, al IMSS, al Infonavit, y si vas a municipio, ahíte encargo el permiso de uso de suelo, protección civil, algún permiso si eres de un giro especializado, derechos, agua, luz y no termino. Lo que propongo es que en 2 años no te molestemos, aprovechar la sacudida que nos va a dar el Covid, -que por cierto, el país del norte se espera que va a crecer 9 puntos el PIB, una cifra nunca antes vista desde el new deal, después de la gran depresión-, sí así como Estados Unidos, Nuevo León deja de depender del centro nos ponemos las pilas, vamos a crecer a un ritmo inimaginable, cuenta con éso en estos próximos seis años"





- Impulso a comercios que cerraron

"Un tema fundamental a lo que recién respondí, es que Nuevo León tiene mucho dinero, el problema es que se va al centro. Este año pasado, Nuevo León le puso al país 637,000 millones de pesos y en este presupuesto 2021 que votó Morena en la Cámara de Diputados, nos van a regresar solamente 69,000, hagan la aritmética, estamos hablando del 10 por ciento. Nuevo León ya no puede dejar que el dinero que ocupan las PyMes de Nuevo León, se vaya al centro y me lo tiren en Tren Maya, en Refinerías o programas electorales de los siervos de la nación. Vamos por un nuevo convenio fiscal, que gran parte de ese dinero que Nuevo León genera y pone se quede en Nuevo León, que ya no haya excusas y aquí me comprometo con los jóvenes, voy a hacer todo lo que sea necesario para que nunca más un joven se quede sin estudiar porque no hay recursos, que un niño con cáncer no se quede sin medicina, porque el gobierno central se lleva el dinero y no lo regresa a Nuevo León, ese será mi compromiso en el siguiente gobierno"





- Plan B de no lograr convenio fiscal

"La verdad es que en el plan de gobierno tenemos plan A, B, C hasta la F. Tenemos muchos planes para conseguir dinero, no todo es convenio fiscal. Un ejemplo, si a Nuevo León nos dieran las participaciones conforme la población actual y no la de 2015, a Nuevo León llegarían 7,000 millones de pesos extra. Si Nuevo León se quedara con el IEPS al refresco, somos el estado que más consume refresco, un peso por litro, Nuevo León tendría 37 mil millones de pesos por año extra. Si Nuevo León como lo dice la Suprema Corte, se quedara la mitad del IVA, con 8 de los 16 puntos del IVA-, estamos hablando de 40 mil millones de pesos. mi plan de gobierno no depende de un convenio fiscal, mi plan de gobierno depende de que lleguemos, gente preparada, incorruptible, que no nos traiga la UIF hincados o el centro arrodillados y pedir que el dinero de Nuevo León se quede en Nuevo León"





SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Propuesta:

"En salud desde que Andrés Manuel eliminó el seguro popular, dejó al 36% de Nuevo León que no es derechohabiente del IMSS sin cobertura, y por eso, ese 36% de Nuevo León que no tiene la cobertura del IMSS hoy se estaré cargando en tres hospitales locales: Universitario, Metropolitano y el Materno Infantil. Tenemos que encontrar el mecanismo con la iniciativa privada, porque tenemos muchos hospitales en Nuevo León privados, para que ningún nuevoleonés se quede sin cobertura de salud. Y en el tema de medio ambiente, hay que hacer muchas tareas, aquí les dejo dos como ejemplo: urgentes los filtros de la Refinería de Cadereyta, o los pone AMLO o los pongo yo, pero tienen que ponerse urgente, porque está demostrado por Semarnat que tan sólo con esos filtros se reduce el 20% de la contaminación de Monterrey. Esa tarea, la Agencia de Calidad del Aire, regular industria federal que contamina día y noche más del triple de lo que permite la NOM, son muchas de la tareas que también en materia de medio ambiente vamos a sacar adelante.





- Proyectos en materia energética

La Constitución señala que todo lo que esta en subsuelo depende de la nación, y por ende del gobierno federal, Pemex, de la Comisión Federal, CNH y la CRE, pero hay muchas energías que no están en el subsuelos, tienes la energía eólica, solar, y aquí voy a tener un proyecto con Luis Donaldo en Monterrey con separación de basura, primer municipio en generar composta energía biotérmica, y cuando dejemos de abrir la compuerta El Cuchillo, y tengamos de nuevo agua en Nuevo León, puedes generar la famosa energía hídrica. Todo lo que no es federal que le compete al gobernador, me encantaría que haya un secretario o secretaria impulsando energías verdes porque es el futuro. Yo ya no puedo depender para siempre del carbón, del petróleo, porque mi generación en 10 años hablar de carbón, va ser prehistoria, tengo que ver a futuro. Y por eso vamos a estar mezclados con universidades buscando nuevos métodos de energía, depender menos del petróleo, carbón, combustóleo y cada vez más de la electricidad y las energías verdes.





- Rescate de Parque La Pastora y conservación animal

"La fauna inclusive debiéramos tener ya los derechos de los seres sintientes en la Constitución de Nuevo León. Es increíble que la autoridad encargada de cuidar esto que es la Profepa y la Semarnat, solamente tienen dos funcionarios para todo Nuevo León, ¿ustedes creen que dos persona van a tener la capacidad de checar 51 municipios? por supuesto que no. Tendremos una Procuraduría Ambiental Local, con capacidad y recursos, de estar revisando todos los maltratos y los delitos a las mascotas, que ya no con la simple fianza, ese patán que mató a un gato o maltrató un perro pueda salir sin sanción. Y en el caso específico de La Pastora, se ha descuidado el parque, hemos tenido casos emblema donde han muerto flamencos, animales exóticos por falta de alimento, eso no puede pasar, una sociedad que no cuida su flora y su fauna, es una sociedad condenada al estancamiento. Nuevo León tiene que renacer, sí con su gente, pero también con el medio ambiente, los animales, las áreas naturales protegidas, la Huasteca, Picachos, el Parque Cumbres, todo eso esta programado y planteado en mi plan de gobierno en el famoso pacto ambiental, que queremos generar entre gobierno, municipios, IP y la sociedad civil organizada"





- Seguridad social para todos

"Nuevo León tiene la fortuna de ser el estado con más empleo formal, el 64% del estado tiene una derechohabiencia en el IMSS que cubre a él y su familia, y un 36 que de plano sobrevivía del seguro popular. Al haberlo eliminado el gobierno federal quedaron sin cobertura y el seguro popular cubría las enfermedades más comunes que son diabetes, cáncer, cardiovasculares e hipertensión. Hoy toda esa gente que sigue teniendo detalles de salud, se recarga en el aparato estatal, pero desgraciadamente no alcanza. Lo que yo propongo es que mi siguiente secretario de salud tiene que ser un médico de la IP, que conozca perfectamente la salud pública y poder mandar a la gente de Nuevo León que no tiene cobertura a dar el servicio en una institución privada, tienes el Tec Salud, tienes el Muguerza, el Oca, el Doctors Hospital, etcétera, que ellos pueden dar el servicio y subrogar el costo al estado de Nuevo León. Entonces, en lo que encontramos el mecanismo para que Nuevo León tenga la seguridad social universal completa, al menos me tengo que asegurar de que toda mi gente pueda ir, por cierto, ya la burocracia lo hace, hay empleados de gobierno que se atienden en el San José, bueno ese no es un privilegio para el gobierno, todos deben tener cobertura completa"





- Abasto de Agua

"Es una amenaza increíble que todos los veranos llega, ¿Por qué? Porque nuestra principal presa que es la de China, El Cuchillo por un convenio que está realmente obsoleto, nos obligan a abrirla y perdemos la mitad de la capacidad de litros, y nos obligan a abrirla porque en teoría tenemos que enviarle esos litros a unos distritos de riego y de ganado a Tamaulipas. La pregunta a Nuevo León es ¿Qué es más importante, los 5 millones de habitantes de Nuevo León o cabeza de ganado? Se contesta sola la pregunta por eso cuando llegue voy a renegociar ese convenio del agua y lograr que el agua de Nuevo León se quede en Nuevo León, eso junto con más presas, represas, captación de agua de lluvia, porque Nuevo León la desperdicia, somos una plancha de concreto, y un mundo de reingeniería en el drenaje que tenemos en la ciudad vamos a lograr tener un plan hídrico que no tengamos escasez o cortes de agua en el verano"





MOVILIDAD

Propuesta:

"Miren, todo esto que les planteo, no es Samuel García solo, nos hemos rodeado de un gran equipo de expertos, Consejo Nuevo León y sobre todo de quiénes pueden encabezar las siguientes secretarías de mi gabinete. Serán los mejores perfiles, ni uno impuesto, ni uno comprado, ni una cuota política, los verdaderos talentos de Nuevo León. Como yo sé que el transporte es un tema exclusivo del gobernador y está a punto de tronar, invité a mi gabinete a Hernán Villarreal, todo mundo conoce que es realmente quien lleva la batuta, -si conocen a alguien mejor, díganmelo y lo cambio-, pero mientras tanto lo que les puedo decir es que en agosto vamos a regresar a clases, seguimos en semáforo verde y viene ya el empleo formal desde calle y va a haber un caos si no arreglamos las rutas y los camiones. Porque hoy tenemos 3,000 camiones hace 10 años teníamos 5,000, la gente sufre en paradas sin techo, dos o tres horas en el sol, y no tenemos un sistema de transporte íntegro a la altura de la ciudad de Monterrey. Con nosotros, -y está en el plan de gobierno-, vamos por una reestructura del transporte, que ahora desde tu celular, tu tengas en GPS a qué hora pasa cada camión y si viene lleno, para que tu tiempo esté en casa o en oficina, no en el solazo en paradas y todo ese plan lo vamos a sacar adelante en la transición, en estos meses porque no hay tiempo que perder hasta octubre que tome posesión"



- Atención urgente al transporte público