Este es el plan de gobierno que llevaría a cabo Clara Luz de ganar la gubernatura

Nuevo León.- La candidata a la gubernatura por la coalición "Juntos Haremos Historia en Nuevo León", Clara Luz Flores Carrales, tiene como uno de sus primordiales puntos, que Nuevo León se convierta en productor de vacunas contra Covid 19.Según Flores Carrales, ya hay acercamiento con inversionistas.

Para mejorar la movilidad de la urbe regia, construirá un segundo piso tipo anillo que irá por las principales arterias; también ofreció restructuración del transporte y, en medio ambiente, crear una agencia autónoma que regule el ramo la cual estará conformada por cámaras y universidades.

En economía, Flores creará una agencia estatal para exportaciones e inversión en Nuevo León y en seguridad prometió cambiar el sistema de medición de delitos para combatir la inseguridad.

SEGURIDAD

Propuesta:

"El tema de la seguridad es un tema muy importante es una de los factores importantes por los que yo decidí participar para ser candidata a gobernadora. Tuve el aprendizaje de poder ser presidente municipal en la época más difícil de inseguridad y encontré una corporación completamente corrompida y sobre todo una corporación que trabajaba, no para los ciudadanos, sino para ciertos intereses y lo combatí de frente. En el municipio había este sentimiento de sentirse fuera del área metropolitana, no ser parte del área metropolitana y en materia de seguridad llevábamos este modelo a que fuera no solo ejemplo nacional sino internacional, a garantizar confianza en los policías, que haya posibilidad de que como ciudadanos tengamos la certeza de que la policía está para cuidarnos a nosotros y para garantizar el orden hacía nosotros. Por eso mi compromiso en materia de seguridad es aportar esta expertis y resolver el problema desde la raíz"

- Combate a la inseguridad

"Esa generación que vivimos esa época y que combatimos esa época, quienes fuimos víctimas de esa violencia, en lo particular mi familia y yo tuvimos y fuimos víctimas de esa inseguridad tan alta que había, no vamos a poder revertir ni retrasar el tiempo, el daño ya lo tenemos y tenemos el miedo, pero sí podemos revertir para las siguientes generaciones y garantizar que haya esa confianza, con el modelo nacional de Justicia Cívica y Proximidad. Ese modelo está basado en el que se hizo Escobedo, fue autorizado por el Consejo Nacional de Seguridad, que lo conformas todos los gobernadores de todos los partidos, que votaron a favor de que ese sea el sistema que garantice y que va a garantizar que se regrese la seguridad a dónde debiera de estar. Este modelo contempla que haya una dignificación de los policías, mejora salarial, que haya proximidad, justicia cívica, que haya esa formación, pero sobre todo cero corrupción, cámaras corporales para todos los policías"

- Estrategia de seguridad basada en avances tecnológicos

"Las cámaras, la infraestructura en materia de seguridad son herramientas, se requiere un cambio profundo de raíz en materia de seguridad y el cambio profundo de raíz tiene que ver con una reorganización, cambiar la forma de pensar de los policías, que se sientan parte de la solución. Escobedo fue el primer municipio de todo el país, que a través de su Tablet puede llegar el policía, levanta el suceso y se va todo a un solo sistema, eso es lo que necesitamos en Nuevo León, de tal manera que tenemos al día la incidencia delictiva y que podemos tomar medidas efectivas de lo que vaya pasando en cada una de las situaciones. Es un sistema de reorganización con nuevas tecnologías y cambio de sistemas de medición. Cambiar el sistema de medición significa que se mida en base a los sucesos, no en base a si nosotros denunciamos o no como ciudadanos, obviamente no queremos denunciar porque sabemos que no pasa nada y perdemos el tiempo si vamos a denunciar. Lo que nosotros proponemos es que, a partir de los primeros días de mi gobierno, desde que tus llames al 911, se empiece a investigar el delito, pongas o no denuncia, y la propia policía sea la que te reporte a ti de cómo va el proceso"

- Apoyo de la Guardia Nacional para combatir a delincuencia organizada

"Sí creo que la Guardia Nacional tenga que hacer su trabajo, pero la Guardia Nacional su competencia, que eso se deriva del modelo nacional, es exclusivamente con delitos que tienen que ver con el crimen organizado, no es con tareas de sustituir a la policía, tanto estatal como municipal, sí tiene que trabajar, sí tiene que haber más elementos y yo garantizó que haya más elementos pero en su exclusiva función que tiene que ver con combatir el crimen organizado, con colaboración de la Fuerza Civil"

- Mayor dignificación a policías para evitar corrupción

"El municipio de Escobedo es el único que tiene recomendaciones positivas de derechos humanos, precisamente por uso correcto de la fuerza, eso nos costó mucho, no crean que es de la noche a la mañana, hay que trabajar, cambiar el chip de todos, pero sobre todo garantizar, con estos incentivos positivos de darle dinero, vayamos garantizando que estos policías se vayan redignificando y nosotros recobremos la confianza en nuestros policías. Hay que decir, son seres humanos, tienen familia y arriesgan la vida por nosotros así que hay que reconocerles esa labor"

ECONOMÍA Y REACTIVACIÓN

Propuesta:

"Son tres aspectos de la reactivación económica, una la emergente, la que se tiene que hacer ya porque ha habido muchas empresas, emprendedores, se han perdido muchos trabajos, entonces hay que hacer un plan emergente. El segundo aspecto es que hay que generar una inversión de infraestructura, en todo el estado, de tal manera que garanticemos competitividad, las empresas no se vienen a instalar en nuestro estado porque no tenemos movilidad y eso resta competitividad a nuestra área metropolitana, además de las otras circunstancias de que no hay certeza con el estado que tiene demasiadas improvisaciones. La tercera es precisamente garantizar con esa infraestructura y con esa inversión, que haya más empleo, que haya más dinero para todos, pero que podamos garantizar que haya inversión extranjera en el estado y que nosotros también podamos exportar.

- Fondo de apoyo para emprendedores

Un fondo específico con un centro de innovación de ideas, que es un fondo específico que va a estar para apoyar a todas las ideas de emprendurismo de cualquier nivel, toda esta parte de emprendurismo, incluso si todavía no llegas a Mipymes para que pueda haber esta inversión y puedas reactivar los que tuvieron que cerrar y sobre todo los que desgraciadamente no tuvieron ya oportunidad de seguir creciendo. En este fondo vamos a garantizarles que haya acompañamiento y que este acompañamiento los incluso hasta a exportar, tenemos una plataforma para ideas En este centro de ideas, la idea es que les puedan dar este acompañamiento, tanto jurídico y legal, de publicidad, de innovación con tecnología

- Programa de apoyo para las mujeres

"Va haber estos apoyos permanentes a las mujeres emprendedoras, va a ser un esquema de créditos...va haber un banco para la mujer, en este banco te vamos a prestar 3,000 pesos y después de estos $3,000 pesos si las pagas van a ser $6,000, así hasta $3 millones de pesos"

- Trabajar de la mano con gobierno federal para garantizar recursos

"Nuevo León si necesita a la federación, el tema de romper con la federación no es posible, no es viable, se necesita una colaboración con la camiseta bien puesta para defender a Nuevo León, en lo que Nuevo León merece y aporta a la federación.

"Hay que hacer que la federación reconozca el esfuerzo que hacemos en Nuevo León, pero con el debido respeto y colaborando y sí haciendo equipo con el presidente para garantizar que haya esa defensa de los neoloneses. Vamos a hacer una colaboración permanente con el presidente, garantizando que le lleguen a Nuevo León los recursos, gestionando que las cosas que le tocan a la federación, incluso las podamos hacer nosotros en Nuevo León y con eso darle menos trabajo a la federación, pero garantizar que Nuevo León regresé a ser esa potencia económica sin que nadie se quedé atrás, con una transparencia extraordinaria"

- Inversión en infraestructura para generar empleos y reactivar la economía

"Es muchísima la gente que queda sin empleo, se requiere la reactivación económica para garantizar mayores empleos. Hablaba de la inversión de infraestructura, ahorita hablamos ya de la inversión a las Pymes y Mipymes, tiene que haber una inversión de infraestructura, por eso necesitamos a la federación y por eso estoy segura que soy la única que puedo garantizar que la federación apoye a Nuevo León porque si hay una política pública en la federación de cero corrupción. Esto es a través del plan de infraestructura, la carretera interserrana, la gloria a Colombia, la infraestructura que garantiza la mayor inversión en los últimos 25 años que se ha hecho en el estado de Nuevo León, va a garantizar más de $50,000 empleos, pero además la derrama económica va a tener otro sinfín de empleos que van a darle oportunidad y otra dinámica económica al estado. Va haber una dependencia exclusivamente para esto, aprovechando con la infraestructura que vamos a hacer, con nuestra plataforma logística que tenemos en Nuevo León a garantizar el Interpuerto, que usemos el cruce del puente a Colombia para que podamos importar y exportar. Fortaleciendo las empresas de Nuevo León, no las empresas de Texas...es muy importante que fortalezcamos a nuestro país y a nuestro estado, nosotros y precisamente en el modelo va incluida esta agencia que pueda garantizar y acompañar esta inversión"

SALUD Y MEDIO AMBIENTE

Propuesta:

"La salud y el medio ambiente son dos temas que están completamente relacionados, estos temas tienen que ver y fueron desentendidos durante mucho tiempo, no se ha priorizado esta información, no se han garantizado políticas públicas que tengan medición para identificar y atender estos dos problemas. La pandemia vino a evidenciar todas esas circunstancias de vida y por eso estamos como estamos con efectos de la pandemia"

- Trabajo en conjunto con dependencias ambientales federales y agencia del medio ambiente

"En el caso del medio ambiente ha habido excusas por parte del medio ambiente en donde dicen es que eso no me toca a mí, eso le toca ala federación y eso le toca al municipio, entonces se están pasando la pelota cada quién y al final quienes estamos sufriendo las consecuencias somos nosotros. Lo que propongo en este sentido es, algunas de las atribuciones del gobierno federal que tienen establecidas que se las puedan ceder al estado, que queden perfectamente definidas las atribuciones del municipio y del estado. Que tengamos una agencia autónoma del medio ambiente, que estén las cámaras, las mejores universidades, los estudiantes y que mida si la política publica que yo estoy haciendo tiene repercusiones en el aire, en el agua, en el medio ambiente, etc. Con esta agencia también, tener la posibilidad de tener agentes ambientales, como si fuera una policía, con el mismo sistema de información, con datos, con trabajos de prevención, pero todo en material ambiental. Que estas policías, que debería de haber municipales, haya recursos para estos municipios que lo quieran hacer para que podamos entrarle de lleno"

- Producir vacuna contra covid-19 en Nuevo León

"Mi propuesta en el tema de vacuna es obviamente terminar el ciclo que se tiene ahora, pero ya he estado en platica con inversionistas extranjeros que obviamente la industria de las vacunas estácreciendo muchísimo porque hay mucha demanda, y se tienen que instalar en México, y tiene que haber un lugar en donde se tengan que instalar. Hemos estado en contacto con los clústeres de investigación que ya hay en Nuevo León y que se pueda producir la vacuna en Nuevo león y con eso garanticemos la vacuna para todos los neoloneses y que se pueda incluso ya comercializar a todo el país, pero primera que se garantice la vacuna de todos nosotros en Nuevo León. Ya estuve en pláticas con inversionistas privados, con los clústeres para poder garantizar que haya esa vacuna para todos, tiene que haber vacunación universal porque el Covid se quedó tenemos que ver cómo vamos a seguir viviendo y conviviendo con él, pero con la garantía de tener seguridad en materia de salud"

- Incentivos para evitar que las empresas contaminen la ciudad

"Esa medida de ponerlas en otro lugar, lo que garantizaría es ese crecimiento hacía allá, yo creo que lo que se tiene que hacer es que todas las empresas, del tamaño que sean, estatales, federales o municipales se tengan que meter a un proceso de transición de energías limpias. Para eso propongo una política publica positiva, que haya incentivos para esas empresas, que esas empresas que vayan transitando a energías limpias, les podamos exentar impuestos, etc., y si no lo hacen tener todo el rigor de la ley para puedan cerrar. El compromiso que yo hago es hablar con todas esas empresas y decirles ¿Cuál es tu proceso de reconversión? y ¿Cuál es tu objetivo hacía las energías limpias a la no contaminación? ¿Cuánto tiempo te vas a tardar? ¿Cuánto te genera la inversión? Firmar un compromiso con ellas y de ahí ir cumpliendo esos compromisos e ir generando esos incentivos para estas empresas.

- Garantizar agua en zonas del sur de Nuevo León

"El plan tiene que ver reconvertir la presa Rompe picos, sirve para contener el agua cuando haya huracanes, nosotros no la vamos a reconvertir en al almacenadora, lo que vamos a hacer es poner un sistema de nivelación para que el agua se quedé más tiempo en rompe picos, retroalimente los mantos acuíferos de toda esa zona, de toda la sierra, y entonces se pueda no ir el agua hacia otra presa, otro estado y que si podamos tener retroalimentación de los mantos acuíferos. Más aguas arriba, hay que hacer dos presas de ese tipo, que contenga el agua en esos mantos acuíferos, sobre toda la Sierra de la Huasteca, hasta llegar a la zona sur y con eso vamos a evitar incluso los incendios, vamos a retroalimentar los mantos acuíferos de toda la zona de la Sierra"

MOVILIDAD

Propuesta:

"Yo propongo una reestructura, reorganización integral de la movilidad, significa no nada más transporte público, tiene que ver todo el sistema integral de movilidad con un tren ligero de 126 kilómetros que va desde García, hasta Apodaca, pasando por el centro, de Escobedo hasta Juárez. La reorganización de todas las rutas de camiones, carriles exclusivos para que los camiones vayan a 30 kilómetros por hora, van a tener trayectos más cortos, ciclovías para estas estaciones de camiones, un viaducto elevado en la zona de toda el área metropolitana. Todo en un solo boleto para que sea más rápido de transitar, y más barato porque va a garantizar que haya esta movilidad integral, todo en un solo sistema, Ecovía, Metro, camión, tren ligero, todo en un solo sistema"

- Centro de infraestructura para garantizar mantenimiento

"El centro de inteligencia de infraestructura y urbanismo...este centro va a permitir que haya y a obligar al gobierno del estado a que garantice este mantenimiento, también estos sistemas de infraestructura, que se requiere presupuesto federal. Puedo garantizar que haya una combinación de recursos federales, estatales y de la iniciativa privada porque hay que reconvertir el estado en materia de economía y con eso se puede lograr"

- Combate al trafico vehicular con circuito elevado

"Lo que propongo yo es un circuito elevado que vaya por Gonzalitos, Constitución, Morones Prieto, Churubusco, Universidad y Fidel Velázquez, de tal manera que se pueda subir quién pueda pagar, nos dejan un carril abajo para quién no pueda pagar, porque hay que decir que va a ser de cuota. Voy a incluir una ciclovía en ese circuito y voy a incluir el transporte de personal y el transporte compartido se dé una tarifa preferencial, de tal manera que vamos a garantizar que haya flujo continuo en todas las avenidas del área metropolitana, pero obviamente con ese circuito vamos a darle un muy buen respiro al tema de la movilidad en el estado"

- Restructuración del transporte público