Este es el plan de gobierno que llevaría a cabo Adrián de ganar la gubernatura

Nuevo León.- De la Garza ha dicho que la inseguridad está regresando a niveles similares a los de la "peor época "que ha vivido Nuevo León en este rubro por eso asumirá las riendas directamente y logrará que Fuerza Civil sea la mejor policía del estado.

Otro de los ofrecimientos más trascendentes es traer a Nuevo León la inversión "más grande de su historia "para lo cual desarrollará infraestructura como nuevas carreteras.

En salud, De la Garza prometió regresar el Seguro Popular e implementar filtros para evitar que las empresas contaminen con partículas que afectan la salud.

Propuesta:

"Nuevo León está viviendo condiciones similares a las que vivimos en la peor época de inseguridad, previas a la peor época de inseguridad. Yo lo que estoy proponiendo es fortalecer a Fuerza Civil, volver a hacer que Fuerza Civil sea la policía número 1 de México, a mí me tocó ser parte de la mesa del gabinete de seguridad, de este estado cuando se creó, cuando se planeó Fuerza Civil y logramos que Fuerza Civil fuera una de las policías más importante y preparada en el país. Implemente sistemas de inteligencia como lo he hecho en Monterrey, Monterrey tiene un sistema de inteligencia único en el país, quiero hacer sistemas de inteligencia para cada uno de los municipios del área metropolitana, un sistema de inteligencia regional en la zona norte, un sistema de inteligencia regional en a zona sur, coordinados por el C5 para que la policía haga tiros de precisión y se produzcan resultados en materia de seguridad.

- Replicar C4 de Monterrey en todo el estado

- Oportunidades para exconvictos

- Inteligencia policial y equipamiento

- Finanzas sanas para fortalecer seguridad

Propuesta:

"En el tema de economía, yo lo estoy enlazando en un eje principal que es finanzas sanas y economía porque Nuevo León tiene una oportunidad única en la historia de este estado, aunque Nuevo León siempre ha traído inversión privada que es importante para generar empleo, hoy han condiciones internacionales que lo hacen posible que atraiga el mayor número de inversión que no ha tenido en su historia. La desconcentración de la economía de California, de China y de algunos países que han sido parte de su cadena de suministro, ponen ahora a Nuevo León en una condición importante porque mucha de esta economía que se está concentrando en Texas. Yo ya estuve en reuniones con los congresistas de aquel estado, de Washington, con las cámaras industriales y de comercio, de Texas, en donde hemos hecho un plan para atraer la más grande inversión que ha tenido Nuevo León en su historia y que esto puede generar un corredor, una región económicamente fuerte. Las finanzas son estratégicamente para poder invertir estratégicamente en infraestructura que Nuevo León ahorita carece y que tenemos que lograr tenerla para atraer la inversión y aprovechar esa condición que se está dando en Texas y crecer de manera económica como Nuevo León no lo ha hecho en muchos años.

- Reactivación de empresas "Necesitamos atraer economía al estado, yo platicaba de la gran economía que hay para Nuevo León, de incentivar la economía aprovechando el gran desarrollo económico que está teniendo Texas, que podamos hacer una región importante. Texas va a requerir de un estado que lo acompañe en esta cadena de suministros y Nuevo León tiene esa posibilidad, pero necesitamos invertir de forma estratégica en infraestructura, carreteras, comunicaciones, tener corredores seguros para que puedan ir las mercancías de Nuevo León hacía la frontera de manera certera y segura, que le dé tranquilidad a los inversionistas"

- Apoyo a madres solteras

- Fomento al turismo

-Planes para pymes locales

Un instituto del emprendimiento que esté conformado por la iniciativa privada y del gobierno para que tenga planes muy claros de acompañamiento para las micros, medianas empresas, y en este acompañamiento facilitarles la apertura, los procesos. También trabajar en propuestas que incentiven a este tipo de industria, de comercio, para poder fortalecerlas y puedan salir adelante. Sino mejoras la economía y no potenciamos el desarrollo económico de nuestro estado en lo macro, estas micros y medianas empresas van a poder salir adelante, entonces tenemos que hacer toda una estrategia de desarrollo económico del estado. Vamos a aprovechar la condición del desarrollo económico que está teniendo Texas para hacer una gran región de desarrollo económico en el estado, en donde atraiga inversión, no nada más de rama publica con la infraestructura privada que con la construcción de esta empresa hay gran generación de economía, pero también de empleo. Cuando hay mucho empleo, cuando hay mucha oferta de empleo, suben los sueldos y cuando suben los sueldos, están mejor pagados, hay mejor economía, suben y se potencian estas micro y medianas empresas y hay más dinero en la bolsa de la gente y tendríamos paz, estabilidad, calidad de vida que es lo que buscamos, pero sin dejar de lado el tema de seguridad que es importantísimo. De nada serviría traer inversión, apoyar a las empresas sino tenemos seguridad, sabes que sin seguridad no vamos a tener nada y yo me voy a encargar de la seguridad y de la economía de Nuevo León.