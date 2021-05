'Están tratando de confundir a la opinión pública': Adrián

Monterrey.- Después de la denuncia que presentó ante la Organización de Estados Americanos (OEA), el candidato de la coalición PRI-PRD, Adrián de la Garza, aseguró que las acciones del presidente Andrés Manuel López Obrador son parte de una estrategia para confundir a la población y que por esto tomó las medidas pertinentes para asegurar se actúe con democracia.

Han estado tergiversando la información, como cuando sacaron la tarjeta que es plástica, que no estamos repartiendo en la campaña tarjetas plásticas. La tarjeta plástica es la tarjeta de un programa en curso, que es el programa tarjeta regia en Monterrey y que fue una propuesta de campaña del 2018. Y lo quieren confundir esto de la tarjeta plástica con la propuesta que tenemos ahorita en el 2021, para tratar de confundir a la población y pensar que se está cometiendo delito, lo cual es falso", mencionó.

El candidato a la gubernatura por la coalición Va Fuerte por Nuevo León, dijo que las acusaciones del presidente con respecto a la tarjeta plástica son parte de un video del 2017.

"Están sacando un video del 2017, donde hay una discusión, donde hay opiniones de criterio en donde una propuesta en este sentido pudiera ser delito, porque en aquella ocasión se estaban entregando tarjetas plásticas, no se actualiza, no es igual, es decir, en el 2017 determinaron que de hecho de entregar un tarjetón o un cartón por la propuesta no es el estar coaccionando o comprando el voto", expresó el candidato priísta.

Dijo que por eso ya había tomado acciones ante la Fiscalía contra Samuel García, pues asegura que López Obrador busca beneficiar al partido Movimiento Ciudadano.

"Por eso es la insistencia, inclusive antes del comunicado en el sentido de lo que está haciendo el presidente es beneficiar a su partido alterno que es el de Movimiento Ciudadano en el que él ya fue candidato alguna vez a la presidencia y en donde casi toda la gente cercana a él ya fueron candidatos", apuntó.