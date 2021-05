Están tratando de amedrentarnos para no seguir con la campaña: Adrián de la Garza

Washington, EUA.- Durante una visita que hizo a la ciudad norteamericana de Washington, el candidato de la coalición "Va Fuerte por Nuevo León", Adrián de la Garza, dijo ante medios internacionales que la investigación en su contra, que fue anunciado por la Fiscalía General de la República, es una simulación que están haciendo para buscar que ya no siga con la campaña.

En entrevista con CNN, el priista arremetió contra Andrés Manuel López Obrador a quien acusó de orquestar las denuncias que la Fiscalía endereza en su contra por el delito de uso de programas sociales con fines electorales. Agregó que hasta el momento no ha recibido una notificación por parte de a FGR.

"El presidente se pronunció, él ya dijo que es delito, aunque no sea el fiscal de la República... efectivamente esto es una persecución política, una simulación lo que están haciendo para tratar de amedrentarnos o de que no sigamos adelante con la campaña.

"Es una simulación el que sean dos denuncias, a mí me han estado denunciando durante varios días el presidente de la República, ya me acusó, ya me hizo culpable, sin ni si quiera mediar ningún proceso", mencionó el candidato.