EUA ya exige retorno a clases presenciales... y Nuevo León sigue sin fecha

A pesar de que los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) ya declaró que es una ´´mayor enfermedad´´ la afectación en la formación educativa de los niños, y que por ello se tiene que regresar a como dé lugar a las clases presenciales, estos argumentos de especialistas internacionales no parecen permear a las autoridades de Nuevo León.

Mientras que en el vecino país del norte una de las máximas autoridades en materia de salud solicita a todos los estados de la unión americana retornar a las aulas este inicio de ciclo, el gobierno estatal, con el doctor Manuel De la O Cavazos a cargo de la decisión, no tiene definido aún cuando regresar a las clases presenciales e incluso canceló la realización de cursos de verano, bajo el argumento de que se presenta actualmente un repunte en los contagios de Covid.

El pasado jueves las autoridades estatales de Nuevo León ordenaron una serie de restricciones a negocios y actividades, entre las que destacan la cancelación de los cursos de verano solicitados por escuelas privadas para la regularización de los niños que presentan atrasos en su formación académica.

Ante todo esto, Regina Garza, del colectivo "Abre Mi Escuela", demandó escuchar a los Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC) que el pasado viernes recomendó abrir escuelas incluso en sitios donde los rebrotes de Covid sean abultados. Además el organismo consideró que es mejor garantizar la salud emocional y el aprendizaje de los menores.

Por su parte, Sandrine Molinard, vocera de "Niñez Esencial" y otros organismos no sólo están exigiendo el regreso a clases presenciales, también lamentan que se hayan cancelado los cursos de verano, los cuales servirían para poder regularizar a niños que presentan atraso en su educación.

Además, Molinard acusó al estado de dar un "manejo político" a las cifras Covid, lo cual se traduce en decisiones que consideran reprobables como la cancelación de los cursos de verano.

El pasado 1 de julio, la Secretaría de Salud ya había dado el sí para la realización de cursos de verano e incluso el mismo titular de la dependencia, Manuel De la O, anunció que decenas colegios privados y secundarias públicas ya habían solicitado permiso.

Sin embargo, el pasado jueves les dijeron que siempre no argumentando un repunte de contagios Covid aunque no de fallecimientos.

Al respecto la activista Sandrine Molinard indicó que, en el caso de los niños, está demostrado que su salud no corre el mismo riesgo que los adultos y, además, que la posibilidad de que contagien a personas mayores es mínima.

La activista Regina Garza, del colectivo "Abre Mi Escuela", informó que durante este lunes realizarán una marcha y acudirán al Congreso de Nuevo León a solicitar a los legisladores que se considere a la educación como una actividad esencial y prioritaria, pues quieren anticiparse a que la Secretaría de Salud siga dejando al final las clases presenciales.

Por su parte, la líder del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, Luz María Ortiz Quintos indicó que las autoridades estatales ya no tienen congruencia en las decisiones que toma respecto a seguir poniendo un alto al regreso a clases.

"No entendemos cuál es la lógica que ellos están aplicando cuando estás restricciones y el punto de las escuelas cerradas no tiene sentido... no entendemos estás decisiones, en donde no tienen sentido, no hay congruencia... los niños necesitan convivir, tener esa interrelación, sabemos que se ha incrementado todos los temas de denuncias de maltrato infantil", señaló Ortiz Quintos.