Estado también clausuró a Vitro por contaminar; 'balconean' mal manejo de desechos

No sólo la Profepa reportó la clausura por irregularidades en perjuicio del medio ambiente de dos equipos en una planta de Vitro en García, ahora también el Gobierno del Estado de Nuevo León asegura haber aplicado clausuras a dicha instalación por malos manejos en sus residuos.

El Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado, Manuel Vital, aseguró que ellos entregaron información a la Profepa sobre Álcali, de Vitro, e inclusive en 2018 ya habían hecho clausuras por irregularidades en los residuos acumulados.

En entrevista, el funcionario remarcó las emisiones son de competencia de la Profepa, por lo que el estado sólo se encarga de dar información a la misma, y esta a su vez realiza la visita física para determinar si se cumplen con las normas.

"Es de atribución federal, en alguna de nuestras visitas fue personal de la Secretaria tenemos información que también tiene la Profepa, la habíamos recabado con nuestra estación de monitoreo móvil mas la estación de monitoreo ambiental que esta ubicada en García, toda esa información se la dimos a Profepa y Profepa hizo inspección física dentro de las instalaciones de Álcali", expuso.

"Clausuramos una parte delo que eran unos depósitos que tenían y se comprometieron que tenían cerca de la carretera, ya lo retiraron, ya hicieron una disposición adecuada que tenían, eso ya lo hicieron alrededor de 6 a 8 meses, lo demás, las emisiones de la atmósfera le corresponde a la Profepa", señaló.

El pasado domingo 2 de febrero, El Horizonte publicó que Profepa reportó que aplicarán una multa de $ 3 millones de pesos.

Ayer, Vital describió que para comprobar que cumplieron con colocar el material en depósitos controlados, la Secretaría aprobó las empresas que se contrataron para ubicar los residuos.

Asimismo, el funcionario señaló que se han efectuado vuelos con la Procuradora de Profepa, Blanca Alicia Mendoza, en las empresas de atribución federal como parte del programa de inspecciones sobre las emisiones de estas industrias, incluyendo la refinería de Cadereyta.

Pero Vitro insiste: No tiene multas vigentes 'por contaminar'

A pregunta expresa sobre el tema de la planta de Álcali, Adrián Sada Cueva señala que Vitro no tiene multas vigentes "por contaminar".

"Dijeron que estábamos clausurados y lo que les podemos decir es que estamos operando al 100 % de la capacidad de la planta".

"También que teníamos una multa de $3 millones de pesos y yo no tengo esa multa, a mí no me han traído una multa".

Sin embargo, la Profepa ha refutado algunas de estas aseveraciones, pues tras una solicitud de información por transparencia del Horizonte, la dependencia federal aseguró que Álcali tiene "dos equipos clausurados" por cometer "irregularidades", y que serán acreedores a una multa de $ millones de pesos.

"Hay varias aclaraciones que hacer, dijeron que producimos bromoformo y no se de donde sacaron, nosotros no tenemos en nuestros insumos ese químico".

Pese a esa declaración, El Horizonte pudo constatar que, de acuerdo al Registro de Emisiones y Transferencia de Contaminantes de Semarnat, en dos años consecutivos aparece el bromoformo como uno de los contaminantes de la planta de Álcali, en García, perteneciente a Vitro.

Por otro lado, Sada reconoció que tienen algunos procedimientos vigentes, por qué están cambando de una legislación antigua a una nueva legislación, y eso fue voluntario.

"Estamos cambiando una licencia ambiental única y es nuestra voluntad y eso implica meter una gran cantidad de chimeneas de monitoreo y demás inversiones y hay todo un proceso ahí".

"También las inspecciones, el año pasado tuvimos alrededor de 380 horas-hombre de inspecciones tanto federales como estatales y definitivamente hay comentarios, hay observaciones y procesos"

"Espero con esto se aclare y ojalá que con esto los invite a tener la confianza de considerar nuestro punto de vista".