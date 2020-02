Estado otorga asueto a maestras por paro nacional de mujeres

El gobierno de Nuevo León informó que las clases en el sistema de educación básica se suspenderán el 9 de marzo, esto con el fin de sumarse al movimiento "Un día sin mujeres".

La administración estatal indicó que se apoya la campaña nacional, y para que las maestras puedan sumarse a ese movimiento sin ningún problema, determinó suspender las clases en las escuelas públicas de los niveles preescolar, primaria y secundaria.

"A mí me encanta ese 'Día sin mujeres', ojalá sea una semana para que los hombres tomemos conciencia a ver qué hacemos sin ellas", manifestó el Ejecutivo estatal.

En Ciudad de México, el Congreso de la Unión, la Suprema Corte de Justicia, el INE y cámaras industriales y de comercio se han solidarizado con el paro femenil que protesta contra los feminicidios en México.

Este sábado, además, se unieron el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM) y el viernes la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL) y la Nacional Autónoma de México (UNAM) a decenas de instituciones de educación superior, universidades públicas y privadas de México, para apoyar el paro nacional denominado #UnDíaSinNosotras.

Sin embargo, la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, planteó que en lugar de quedarse en sus casas, las féminas se apropien de los espacios públicos. En ese sentido, a través de su cuenta de Twitter @Irma_Sandoval, la funcionaria federal propuso que mejor se haga un paro de hombres, "que ellos se queden en casa y no twitteen, no acosen, no insulten y nos dejen en paz".