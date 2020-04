Estado de NL descarta liberación de reos por contingencia de Covid-19

El Gobierno del Estado de Nuevo León, informó que no es facultad del Ejecutivo estatal ordenar la preliberación de internos

Monterrey.- El gobierno del estado de Nuevo León descarta que se vaya a dar la liberación de internos para evitar contagios por COVID-19 en los centros penitenciarios establecidos en la entidad.

Por medio de un comunicado, la administración estatal que encabeza Jaime Rodríguez Calderón, informó que no es facultad del Ejecutivo estatal ordenar la preliberación de internos.

La preliberación de una persona privada de la libertad, remarcó, es un derecho que se ejercita individualmente ante el Poder Judicial, por aquellos internos que han cumplido los requisitos de ley, entre otros, haber compurgado una parte de la sentencia impuesta, haber presentado buena conducta durante su internamiento, acreditar su estabilidad emocional y no presentar peligrosidad para la sociedad.

En estos procedimientos, recalcó, es común que coadyuven con los internos organizaciones de la sociedad civil, algunas con convenio con el gobierno del estado, sin embargo, no es posible manipular los requisitos de ley ni otorgar derechos que no existen en favor de persona alguna, correspondiéndole exclusivamente al Poder Judicial resolver sobre el particular.

"Se aclara que de conformidad con el Art 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es posible obtener la preliberación de internos adultos mayores sentenciados, con enfermedad crónico-degenerativa o terminal, que no hayan cometido delitos graves, y que deberán tener medidas de vigilancia externa, en cuyo supuesto se encuentran no más de 30 internos, situación que está en estudio.