Esposa cacha a su marido con otra en el camión urbano

En redes sociales se difundió un video donde la esposa y la suegra reclaman la infidelidad de un hombre de nombre Fernando que iba con otra mujer.

La pareja viajaba en la ruta urbana, cuando dos mujeres, presuntamente la esposa y la suegra del hombre, se lanzaron contra él y la mujer que lo acompañaba.

Aunque no se especifica el lugar de los hechos, en los comentarios de la publicación, los usuarios aseguran que fue abordo de un camión que circula en el municipio de Apodaca, Nuevo León.

La presunta esposa, quien está embarazada, enfrenta a golpes y gritos, así como un sin fin de groserías:

"Fíjate como me dejaste pende... por esta perr... No te duele lo que me hiciste, dime, dime, abandonaste a tu hijo y me dejaste embarazada por esta perr..." gritaba con impotencia la esposa.