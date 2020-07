Esperan que Parque Fundidora vuelva a abrir sus puertas en septiembre

Tras finalizar la comparecencia en la Comisión de Presupuesto del Congreso Local, el presidente ejecutivo del Consejo Administrativo del Parque Fundidora, Artemio Garza Rodríguez, dijo que están listos para la reactivación y esperan que el Gobierno del Estado les autorice regresar en septiembre con una operación al 100 por ciento.

En entrevista, el directivo, explicó que la plantilla de trabajadores del Parque no se ha visto afectada con recortes.

"No se ha despedido ni se va a despedir a ningún trabajador. Estamos cuidando lo más valioso que tiene el organismo, que es todos nuestros colaboradores".

"Yo deseo que para septiembre tengamos una normalidad en la operación y será con el 100 % de las jornadas y 100 % de los trabajadores", señaló.

Garza Rodríguez, explicó que el cierre del Parque se debía a la emergencia sanitaria que se vive actualmente y no porque estén en quiebra.

"El organismo no tiene un problema, no hay un problema de la operación. Hay un problema de la coyuntura de la enfermedad que no nos permite operar, que no nos permite tener ingresos", señaló

Añadió que los ingresos de este año han caído hasta un 64 por ciento y estiman que para el cierre del año sólo obtengan 80 millones de pesos, es decir, 140 millones menos a lo recaudado en 2019.

Informó que debido a lo anterior, necesitan que el Gobierno del Estado, destine 10 millones de pesos mensuales para los próximos seis meses, de lo contrario se verían limitados los servicios para la comunidad.

"El déficit total estimado del año va a andar cerca de los 93 millones de pesos de los cuales se requieren 60 para poder cumplir con el año; los otros 30 millones son los que ha tenido de reserva el organismo y lo ha utilizado para eso".

Asimismo, dio a conocer que esta tarde tienen una cita con el Tesorero del Estado.

"Ellos tienen (Tesorería del Estado) la información y el día de hoy quedamos de tener una reunión para resolver al respecto".