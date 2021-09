Invierno definirá el rumbo de la pandemia, afirman especialistas

Dentro de la séptima sesión informativa en línea llamada "COVID-19 al día” organizado por el Tec Salud, donde participaron los doctores Alejandro Macías, excomisionado de influenza en México y catedrático de la Universidad de Guanajuato, así como Francisco Moreno, médico internista e infectólogo, coincidieron en que el virus podría ir de salida.

Según Macías, esto también tiene que ver con que más del 75% tienen inmunidad, ya sea porque adquirieron la enfermedad o porque recibieron la vacuna, lo que permitirá que los sistemas de salud no colapsen.

“Por lo que se vio en la propia India y en el Reino Unido, vamos a pasar una etapa donde se va a mantener una guerra de baja intensidad o moderada intensidad, que al menos no nos va a colapsar las instituciones y el virus no se va a ir, pero nos va a permitir trabajar como si estuviéramos en una situación estacional intensa de influenza, esa impresión me da”, concretó.