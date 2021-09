Meterán en cintura a escuelas privadas con nueva norma

Nuevo León.- Meter orden en el servicio que prestan los colegios particulares para que a los papás les respeten el contrato inicial y no les salgan con cobros "sorpresas"de cursos, materiales, instalaciones y horarios, es lo que busca la Secretaría de Economía (SE) que dirige Tatiana Clouthier mediante una Norma Oficial Mexicana (NOM), llamada la "NOM Educativa".

Esta también plantea que no se puedan imponer proveedores únicos de uniformes y útiles escolares a los padres; e incluso, que no se les cobre en moneda extranjera, como hacen algunos colegios.

En entrevista con El Horizonte, Tatiana Clouthier señaló que la NOM 237 es para hacer cumplir lo que firman los padres con los colegios, pero no como han afirmado algunas voces equivocadamente es para regular ni los montos de las colegiaturas, ni tampoco se meterá con los contenidos educativos de la educación privada.

"La NOM de Educación tiene que ver con asegurarnos que se puede cuidar al educando y al ofrecedor del servicio educativo para que no haya cambios de lo que se pactó al inicio del ciclo escolar, llámese tetramestre o año, y que lo que prometas y digas que habrá, lo vas a cumplir.

"Por ejemplo si uno dice que en la escuela se te ofrece un curso de computación lo tengas que ofrecer, si se dice que la colegiatura incluye el curso de computación lo incluyas, que no vaya a haber sorpresas en el ciclo escolar con respecto a lo que solicitas adicionalmente", precisó Clouthier.

Sin embargo, este marco regulatorio ya está en el ojo de la polémica porque si bien algunos papás dicen que por fin se pondrá un alto a las "prácticas abusivas", otros indican que esto representa una "sobrerregulación" que encarecerá las colegiaturas.

En materia de cuotas, lo único que establece la NOM 237 es que estas no deberán aumentar a mitad de curso si la mayoría no lo aprueba.

También suprime la obligatoriedad de los uniformes, prohíbe cobros en moneda extranjera y ordena que a los papás se les regrese, "inmediatamente", el dinero que hayan pagado de inscripciones o reinscripciones si avisan con dos meses de anticipación que sus hijos no ingresarán al plantel.

"No (se permite) incrementar las colegiaturas durante el periodo escolar, a menos que esto se acuerde con la mayoría de los consumidores del servicio, mediante convocatoria que al efecto se emita, previo acuse de recibo correspondiente, y se justifique por causas que incidan en un incremento sustancial en los costos de operación", indica la NOM 237 en otro de sus apartados.

Según la presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, Luz María Ortiz Quintos, todos los puntos anteriores son prácticas "cotidianas de muchos colegios" que perjudican a los padres por eso apoya la medida.

El proyecto de NOM fue publicado el 12 de mayo en el Diario Oficial de la Federación por lo que la SE ya realizó algunas mesas de trabajo y se prevé que en cualquier momento se promulgue.

"El propósito de esta propuesta regulatoria es establecer las especificaciones que los prestadores de servicios educativos tienen que cumplir para informar a madres y padres de familia, tutores y/o usuarios sobre los servicios que se presten, bajo los principios de transparencia y calidad.

"Los proveedores sólo pueden cobrar de manera general y obligatoria los conceptos a que se refieren los incisos a) y b) del numeral 4.1.2, (inscripciones, reinscripciones y mensualidades) garantizando que tales conceptos correspondan a la prestación de todos los servicios necesarios para que el alumno pueda cumplir con los planes y programas de estudios", indica la norma.

Ortiz Quintos subrayó que es muy frecuente que los colegios aumenten las cuotas a mitad de curso para presionar a los papás a que paguen el siguiente año anticipadamente y así obtener un descuento.

"Era algo que no estaba regulado para los colegios particulares, podía ellos estar haciendo incrementos a las colegiaturas dentro del mismo ciclo escolar; una de las ventajas que vemos en esta ley es que el incremento de las colegiaturas debe ser primero consensuado con la asociación de padres de familia", indicó.

Además, señaló que los uniformes y útiles escolares se han convertido en un "negociazo" para los colegios porque ellos mismos los venden u obligan a los padres a comprarlos con determinado proveedor: la prenda cuesta en promedio, en $500 pesos y el paquete de útiles en $8,000 pesos.

La NOM establece que ni los útiles ni el uniforme deben ser nuevos; este último, en caso de que se acuerde usarlo porque no será obligatorio, su diseño deberá tener una vigencia de cinco años.

"Creemos que es algo que faltaba poner en la ley, sentimos que esto va a mejorar la calidad en el servicio que ellos están entregando", dijo Ortiz Quintos.

No te avisan de cobros extras

Algunas madres de familia dijeron que ven positiva esta regulación pues señalaron que escuelas privadas como el Colegio Americano, el Irlandés, Himalaya y Cecvac, suelen imponer cuotas adicionales a las colegiaturas que sí afectan sus bolsillos y no les avisan.

"No estaría nada mal, porque salen con cuotas adicionales que no tenías contempladas como las pruebas Covid, pero ¿cómo? Yo acepté entrar al colegio, pagar todo el ciclo escolar mes a mes y no tener que pagar estos $3,000 pesos extras", señaló una madre de familia cuyos hijos están en el Irlandés.

Además ven favorable poder recurrir a proveedores externos para materiales impuestos por los particulares, que a veces resultan más caros que acudiendo a otros por fuera.

"Que por lo menos nos permitan ahorrar en otros gastos que sí se pueden ahorrar buscando proveedores externos.

"El tema del uniforme, siempre en las instituciones privadas, ha sido un conflicto porque tienen un uniforme específico, con colores específicos, con logos de la institución que no pudieras ir a surtir a cualquier tienda que venda uniformes escolares oficiales, y eso te hace un gasto inmenso", indicó.

ONG´s ven sobrerregulación innecesaria

Tanto la Unión Neoleonesa de Padres de Familia como la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPF) señalaron que el proyecto de norma, si bien tiene de fondo la preocupación de procurar un trato justo para los padres de familia, finalmente terminará perjudicando.

Luis Arturo Solís Bravo, vicepresidente de la ANPF, afirmó que la NOM 237 exige que los colegios contraten despachos externos para certificar que están cumpliendo con la ley en cuanto a programas, instalaciones físicas y capacitación de maestros, entre otros rubros.

Eso dijo, tiene un costo de hasta $15,000 pesos que los colegios van a terminar cargándole a los papás mediante las colegiaturas.

"Esta sobrerregulación, sabemos de antemano que lo que quiere es generar mecanismos para regular los famosos contratos, dejar de ser contratos civiles, y ser contratos de adhesión, que sean regulados por la Profeco.

"Yo espero que Tatiana Clouthier tenga la sensibilidad política, y así mismo la sensibilidad que no son ahorita, las mejores condiciones de hablar de esta norma, ¿Por qué? Porque estamos ante una situación económica difícil", concretó.

July Mendoza, presidenta de la Unión Neoleonesa en Nuevo León, señaló que la NOM 237 derivará en el cierre de más planteles, porque traerá mayores costos; de por sí, dijo, de los 1,300 colegios que había sólo quedaron 1,079 por el impacto de la pandemia.

"El aumento de costos va a ir a pegar en el bolsillo de los padres de familia, a la escuela particular se le está pidiendo una serie de certificaciones para poder operar que esas certificaciones, bien lo sabemos no las hacen directamente las escuelas particulares, ellos tienen que contratar externamente estas certificaciones y van a tener que ser pagadas por los padres de familia al final.

"Habrá escuelas que a lo mejor si necesitan estar más vigilantes de los modos cómo lo hacen, pero no significa que todas las escuelas hayan infringido en abusos contra los padres de familia", apuntó.

El el apartado 7.2 del proyecto indica que los colegios sí tienen que tener dichas certificaciones, pero que se aplicarán cada dos años.

"Los gastos que se originen por los servicios de evaluación de la conformidad serán a cargo de los proveedores, conforme a las disposiciones jurídicas aplicables.

"El dictamen de verificación y la Constancia de Cumplimiento se deben revalidar cada dos años o antes, en caso de modificaciones a las condiciones en que originalmente se otorgó", señala el documento.

Amagan con tramitar amparos contra la norma

Luis Arturo Solís Bravo, vicepresidente de la Asociación Nacional de Padres de Familia (ANPF) mencionó que se sigue en el proceso de negociación con la Secretaría de Economía, pero que en caso de no llegar a un consenso y se apruebe la NOM-237, algunos particulares están pensando en ampararse.

"Yo lo que sé es que lo más probable, -porque así lo han externado algunas asociaciones- es que esto termine en juicios, si la norma se establece y se aprueba esto termine en los tribunales, a través de un amparo", indicó.

Se respetará libertad de cátedra en colegios, afirma Tatiana Clouthier

La titular de la Secretaría de Economía (SE) federal, Tatiana Clouthier, descartó que el proyecto de Norma Oficial Mexicana "PROY-NOM-237-SE-2020" vaya a afectar la libertad que tienen los colegios para impartir sus clases.

"Existe la libertad de cátedra, está perfectamente establecida y la libertad de cátedra no pasa por estas NOMS, está establecida en la Constitución y en la Ley de Educación, no tiene nada que ver con contenidos, eso no es un asunto que le compete a la NOM y por otro lado, también ni tiene que ver con precios, lo que tú ofreciste, si tú dices yo te voy a cobrar $30 pesos y eso te incluye todo esto, lo que se encarga la NOM es que cumplas eso y no me salgas a mitad de camino que va a costar $33.

"Ya en el periodo o ciclo escolar entrante ya podrás considerar lo que no consideraste en este", recalcó Clouthier.

Por último la funcionaria federal solicitó a los padres de familia y representantes de colegios a no creer en mentiras que buscan desinformar sobre esta norma

"No nos dejemos llevar por la manipulación y que realmente entendamos que se encarga cada área y no nos estamos metiendo en nada que tenga que ver con contenidos ni con precio Per Se, que son ajustes que se hacen entre el educando y el educado o la institución educativa", subrayó.

