Escorias de hierro de Ternium provocan, a la larga, daño pulmonar

Expertos en salud urgen a industria encapsular material para que no salga a la atmósfera

Los polvos rojos y que expertos en la materia definieron como escoria de hierro producen un daño pulmonar en el organismo.

Aunque es difícil precisar el nivel de impacto por la exposición a estas partículas, especialistas en salud aseguran que sí representa un riesgo por lo cual es necesario encapsularlos para que no salgan a la atmósfera.

En entrevista para El Horizonte, el médico intensivista y especializado en tema de contaminación, Rodolfo Posadas Valay, explicó que quienes pueden tener mayor peligro son los trabajadores que manejan el material, vecinos; y los alcances hacia el resto tendrán que ver con factores de vulnerabilidad genética y el estar expuesto en periodos largos de tiempo.

"Sí, se sabe que los óxidos de hierro pueden causar daño dependiendo de la susceptibilidad de las personas, es decir, la parte de genética, la cantidad y el tiempo de exposición. La exposición que pueda haber en áreas o en un radio que después la población las pueda inhalar aunque es menor que quien la trabaja, hay un riesgo a largo plazo", detalló el médico.

El pasado martes, El Horizonte publicó que la principal fuente contaminación con óxido de Ternium está en sus patios donde tiene montañas gigantes de residuos que arrastra el viento y respiran los vecinos además de ensuciar la infraestructura como la Línea 2 del Metro y Ciudad Universitaria.

"La inhalación crónica de concentraciones excesivas de vapores o polvos de óxido de hierro puede resultar en el desarrollo de una neumoconiosis benigna llamada sideriosis que es observable como un cambio en los rayos X", dice un artículo de la Organización Mundial del Trabajo.

Los síntomas al estar en su exposición son tos, en el caso de ser inhalado, y enrojecimiento en los ojos, por lo que se recomienda utilizar gafas de protección de montura integral.

De igual forma, el doctor Jesús Santos Guzmán coincidió que el daño es a largo plazo, no obstante, si puede ocasionar alguna discapacidad, su larga exposición, incluso puede asociarse con algún déficit en la función cerebral, relacionados con el Alzheimer o si un niño está en desarrollo a que no madure sus capacidades mentales, aunque de esto último no está comprobado.

"La gente que se expone crónicamente van a tener problemas pulmonares, de inflamación, de obstrucción de tejido que limita la función, esto en la población que habita ahí", indicó.

"Ya causa una discapacidad, no es que solo de bronquitis o tos, va más allá porque lastima la estructura, no nada más la inflama, la lesiona" concretó el especialista.

