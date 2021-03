'Escobedo no puede dar paso a la improvisación': Andrés Mijes en arranque de campaña

Andrés Mijes, candidato a la alcaldía de Escobedo por la Coalición Juntos Haremos Historia en Nuevo León, señaló que buscará sentar las bases para que el municipio evolucione, ya que no puede haber paso para la improvisación.

En su arranque de campaña en un salón de eventos ubicado sobre la Avenida Raúl Salinas en la colonia Joyas de Anáhuac, el aspirante a la presidencia municipal adelantó que una de sus principales propuestas es crear la Secretaría de Medio Ambiente.

Acompañado de su equipo como de simpatizantes, Mijes subrayó que también fortalecerá los modelos de justicia que se implementaron en esta administración.

Escobedo no puede volver a las horas oscuras de cuando estaba invadida la ciudad de grupos delincuenciales, creo que la ciudad no puede dar paso a la improvisación, tiene que haber gente con probada calidad para poder gobernar esta ciudad. Nos toca a nosotros sentar las bases del Escobedo 2050, entre las propuestas es seguir con los proyectos de justicia y de policía que implementó Clara Luz, que me dejo en ese sentido la 'bara muy alta' porque son modelos que han sido tomados como base a nivel nacional como Puerta Violeta, Proxpol, el modelo de justicia cívica.