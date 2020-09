Celebrará Escobedo Grito de Independencia a través de Minecraft

Escobedo, NL.-El municipio de Escobedo también realizará su celebración del Grito de Independencia de forma virtual, sin embargo le dará un toque diferente pues lo realizará a través del juego Minecraft.

La alcaldesa Clara Luz Flores, indicó que la celebración se dará este martes 15 de septiembre a partir de las 8:00 de la noche y podrá seguirse a través del juego y en redes sociales del municipio cómo Instagram, Facebook y YouTube y tendrá una duración de aproximadamente 12 minutos.

"Quisimos transformar esta idea, yo me puse a pensar en cuántos niños era la primera que iban a asistir a un grito, que tienen conciencia de que estamos festejando la Independencia y yo creo que debemos de buscar esa innovación, nosotros como gobierno, para estar a la altura y sobretodo captar la atención y el interés de los niños.

"Vamos a hacer dos gritos virtuales, el grito es el momento del grito pero va haber una especie de show de luces en dónde la presidencia municipal y la iglesia van a hacer las pantallas donde se transmitan... luego va haber las luces y la pirotecnia que vamos a tener que es pet friendly, esa es la novedad está padrísima porque no hace ruido, también es eco friendly, no contamina, no hace daño", indicó la edil.