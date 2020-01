Escasez de vacunas impacta también a hospitales privados

La falta de vacunas en el estado no es exclusivo de los hospitales públicos, pues también los privados están viviendo esta problemática.

Durante un ejercicio de usuario simulado realizado por el equipo de El Horizonte se pudo constatar la carencia de inmunizaciones en las áreas de pediatría, como la triple viral para combatir el sarampión, paperas y rubeola.

Asimismo, se señaló que otras vacunas importantes para la temporada de invierno, como la de la influenza, tampoco se han surtido, problemática que se registra desde hace más de un mes y no se tiene una fecha para volver a ser abastecida.

Una empleada del hospital privado Zambrano Hellion señaló que pudiera persistir la situación debido al desabasto por parte de los laboratorios que la fabrican.

"Aquí en pediatría me informan del área de vacunas que la tiene de faltante señor, y que no les dan fecha para cuando surtan", comentó la empleada del nosocomio.

"¿Ya tiene mucho eso señorita?" Se le cuestionó a la empleada, quien respondió; "tiene varias semanas de escasa, por ejemplo la de la influenza ya no la van a surtir y la triple viral probablemente pero en dos meses más".

De igual forma, se informó que no se tiene conocimiento de algún otro centro médico particular que la tenga.

"Mire si falta en el Seguro Social es porque el laboratorio no la está fabricando, es lo mismo que pasa con nosotros, si nosotros no tenemos es porque el laboratorio no la está fabricando", indicó la representante del centro hospitalario.

Respecto a este panorama, el presidente de la Comisión de Salud y Grupos Vulnerables en el Congreso local y coordinador del PT, Asael Sepúlveda, sostuvo que a pesar de que el IMSS lo reconoció el desabasto y los problemas con proveedores, la urgencia de vacunas debe corregirse.

"El propio Zoé Robledo reconoció que hay un rezago histórico en el país y particularmente con NL, pero, es bueno que el IMSS se ponga las pilas y empiece a trabajar en el tema. También hay que señalar a la Secretaría de Salud estatal, porque alrededor del 40 % de la población de NL no tiene seguro social o servicio de salud del IMSS o del ISSSTE, y la Secretaría de Salud estatal también debe de tener medicamentos y estar preparados para hacer frente a esta situaciones de desabasto de vacunas", remarcó el legislador.

El Horizonte documentó ayer que el sistema de salud estatal presenta un panorama complicado para los ciudadanos, pues no sólo enfrentan escasez de medicamentos para el cáncer o el mal de Párkinson, sino también de vacunas.