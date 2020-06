Escándalo: Los orillan a registrarse como casos Covid sin estar contagiados, ¡les ofrecen $50,000!

MONTEMORELOS,- Un médico de la clínica privada La Carlota, en Montemorelos, ofreció a una familia darles $50,000 pesos... lo único que tenían que hacer era firmar un documento que aceptaba que su madre había muerto por COVID-19, aunque ella no tenía el virus.

Doña Brígida Martínez, residente del municipio de General Terán, llegó el pasado 5 de mayo a ese hospital por complicaciones derivadas de la diabetes y una infección urinaria, pero el doctor que la atendió quiso falsificar su diagnóstico e incluso mintió a sus parientes sobre la gravedad de su cuadro clínico.

´

´Firma este papel y le voy a dar $50,000 pesos, como quiera ya a su mamá no le están trabajando los riñones y los pulmones´´, habría dicho el médico José Luis Sánchez Silva, según el testimonio de Ana Cecilia Maldonado, hija de la paciente.

´´Me dijo que era mejor que ya se la entregáramos a Dios porque mi mamá haz de cuenta que ya no servía y fue ahí cuando me dijo que me podía dar $50,000 pesos´´, agrega la mujer.