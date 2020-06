´Es muy pronto para cancelar fiestas patrias´; líderes critican decisión del estado

En una reunión virtual con alcaldes, Manuel de la O, ´sugirió´ no realizar las tradicionales celebraciones públicas durante el próximo mes de septiembre

El gobierno del estado de Nuevo León ahora anunció la cancelación de las fiestas patrias en el mes de septiembre, situación que es considerada por líderes sociales como una decisión muy adelantada.

Durante una reunión virtual con alcaldes, el secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, ´sugirió´ no realizar las tradicionales celebraciones públicas como el Grito de Independencia el 15 de septiembre y el desfile al siguiente día.

Al respecto, el presidente de Familias Fuertes Unidas por México, Juan Manuel Alvarado y la presidenta del Instituto Nacional de Consultoría Familiar, Luz María Ortiz Quintos, han criticado las medidas como exageradas y han señalado que es muy pronto para decidirlo.

"Es muy temprano para establecer una restricción patriótica, y esta celebración es muy importante, creo que actualmente deben de enfocarse en revisar el número de unidades para el transporte público, es decir incrementar las unidades para evitar aglomeraciones.

"No es tiempo para establecer una meta tan lejana cuando lo que debe observarse es esto... lanzar una proyección de aquí a septiembre está muy lejos, creo que las medidas deben ser ahora y proyectar poco a poco según el incremento", mencionó Alvarado.

El líder social insistió en que se deben de establecer protocolos de distanciamiento en el Metro, aplicar mayores medidas de énfasis en el transporte antes de pensar en suspender un evento de celebración de independencia, pues dijo en el transporte público no hay distanciamiento, están cuerpo a cuerpo y eso está agravando la situación de los contagios.

Por su parte, Ortiz Quintos subrayó que hay una situación de inquietud, desesperación y desconfianza por parte de las familias.

"Sabemos que hay un virus, que existe, que debemos tener medidas sanitarias, pero creo que esto ya se está yendo a un extremo, ya se está viviendo en una opresión y en una supresión de los derechos humanos... Estamos viviendo en una esclavitud en donde no tenemos libertad", comentó.

Agregó que la situación ya se está extralimitando y con estas medidas se podrían generar problemas económicos, de violencia intrafamiliar y de salud mental, pues pudieran generar un estallido social muy delicado.

"Es tomar medidas muy drásticas con mucho tiempo de anticipación, hay mucha inquietud por parte de las familias... Es una situación que ya está rebasando la inteligencia del ser humano, no puede ser que tengan a la gente sometida en una burbuja de miedo.

"No digo que no exista el virus, pero creo que no se vale que sigan atemorizando a la ciudadanía y tomando medidas con tanta anticipación", indicó Ortiz Quintos.