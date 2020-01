Es 'Bisfenol A' un cancerígeno; Advierten: sustancia en tickets de tienda ¡puede ser venenosa!

El ser humano en toda su vida se expone a todo tipo de riesgos, inclusive algunos pueden estar presentes entre los objetos más insignificantes, un ejemplo de ello son los tickets de compra.

Aunque parezca que sólo es un papel con tinta impresa que no puede causar ningún daño, podría ser todo lo contrario, pues estos contienen un químico llamado "Bisfenol A" que puede causar afectaciones a la salud.

En un estudio realizado recientemente por la Universidad de Granada (UGR) titulado "Determination of Bisphenol A and Bisphenol S Concentrations and Assessment of Estrogen- and Antiandrogen-like Activities in Thermal Paper Receipts from Brazil, France, and Spain", se señala que el biosfenol "es un químico de alto volumen de producción con propiedades disruptivas endocrinas comúnmente utilizadas como revelador de color en papel térmico".

Y que además, dicha sustancia es causante de enfermedades, malformaciones genitourinarias, infertilidad y hasta cáncer en órganos relacionados con funciones hormonales, por lo que la población, está expuesta a un riesgo con el uso de los tickets de compra.

El médico internista y neumólogo, Jesús Horacio González, señaló que desde hace mucho se tiene el estudio en varios países, y se habla sobre que el "Bisfenol A" se ve asociado muchas veces a problemas de tipo hormonal, sobre todo, las hormonas androgénicas, las hormonas en el hombre o con la poca cantidad que tenga de hormonas androgénicas una mujer.

"Son productos, químicos que funcionan térmicamente, en las impresiones de los tickets, el ´Bisfenol A´ es uno de los que reaccionan térmicamente y hace la impresión del ticket", apuntó el médico internista.

El médico señaló que si hubiera un daño pudiera darse en quienes están expuestos constantemente a este tipo de papel, sin embargo dijo aún falta un estudio que demuestre el verdadero daño