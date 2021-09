Mariana Rodríguez buscará ayudar a ciudadanía en DIF y otras áreas

Septiembre 27, 2021 - 04:00 a.m. / Elizabeth Cruz / MONTERREY

A solo una semana de llegar como la Primera Dama de Nuevo León, Mariana Rodríguez, esposa de Samuel García, adelantó a El Horizonte que sus responsabilidades no serán únicamente en el DIF.

La también influencer y emprendedora recorrió todo el estado en compañía de su esposo, y próximo gobernador, en donde conoció las carencias que tienen algunos municipios y la vulnerabilidad de sus habitantes.

“Por lo pronto vamos a trabajar con el equipo de Samuel y ya veremos si se integra un equipo nuevo. Se va a formar una oficina que se llamará ‘Amara Nuevo León’ en esa oficina se van a tratar temas exclusivos del DIF, pero no me voy a limitar sólo a eso”, explicó.

Abundó que “creo que por ejemplo en el tema de las Pymes, me he puntualizado mucho mi estancia en redes con cuatro años, tengo el evento de mí mercado, soy emprendedora. Me gustaría hacer eso y apoyar a mucho más emprendedores y más con lo que vi en la campaña”.

Mariana Rodríguez hizo un decálogo entre sus prioridades están: la salud mental, Pymes, adopción, adicciones en jóvenes, pobreza, embarazo adolescente, migración y protección animal.

“Son varios temas que vamos a tratar desde esa oficina; esos 10 con los que voy a empezar no son los únicos que voy a tratar. Me gustaría también meterme en temas como la violencia de género y tenemos como base la agenda 2030 de la ONU”, aclaró.

La migración es un tema actual que se repuntó hace una semana e informó que en el DIF se recibían por año a 380 migrantes, pero este 2021 subió a 2,800.

“Es algo nuevo que estamos viendo, que se tiene que atender y que no solo se debe atender con Nuevo León sino con varios entes como migración, el país de origen, el estado y los estados fronterizos.

“Mañana en el DIF me voy a meter puntualmente en el tema de los migrantes en la transición para ver qué han hecho o qué les ha funcionado; qué retos ven”, enfatizó.

Otro más es el de la adopción, el cual dijo que aún existe desinformación.

“Quiero meterme de lleno al proceso que llevan todas esas parejas o familias que quieren adoptar pero también hay un error de comunicación de lo que la gente piensa que es capullos y que tiene muchos niños disponibles para adoptar y la verdad es que no, Nuevo León no tiene muchos niños, sí hay, pero están en temas legales que aún no se resuelven”, apuntó.

Los más importantes serán el de la normalización de la salud mental y la educación sexual, el cual llevará un análisis profundo y cambios.

“Creo que por la pandemia es un tema súper, súper importante, el tema de la salud mental, estuvimos o seguimos encerrados; perdimos familiares, los niños dejaron de ir a la escuela y la salud mental no es sólo para adultos o adolescentes.

“El tema de la educación sexual es importante, es identificar en qué áreas de Nuevo León se están dando estos embarazos adolescentes si son tema de educación sexual o si son violaciones, violencia de géner”, subrayó

Mariana Rodríguez ha insistido en que no busca permanecer en le DIF, sino buscar otras áreas de oportunidad para llegar a la gente con el recurso que tenga el estado.

