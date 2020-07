Entregan Adrián de la Garza obra pluvial en San Jerónimo

Nuevo León.- El alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, entregó las obras de construcción de rejillas pluviales captadoras en la colonia Colinas de San Jerónimo Primer Sector y atestiguó el inicio del programa Vialidades Regias 3 en la zona.

El presidente municipal dijo que en las rejillas se invirtieron cerca de 11 millones 300 mil pesos.

Esto soluciona un problema añejo en esa parte de la ciudad.

"Estamos interviniendo todas las zonas de riesgo que tiene la ciudad de Monterrey y, aunque son obras que no lucen, que no se ven, son obras muy importantes porque hemos puesto como prioridad la seguridad no sólo patrimonial, sino también física de todos los regiomontanos", explicó.

De la Garza Santos reportó que el programa Vialidades 3 avanza de modo simultánea en la Ciudad, rumbo al reto de mejorar la carpeta asfáltica de 9 millones de metros cuadrados.

Y en el tema de la pandemia del coronavirus, el edil repasó los apoyos que la administración municipal regia esta otorgando al los ciudadanos.

"Lo estamos haciendo con recursos propios gracias al programa de finanzas sanas... todos los días, en Monterrey, hay apoyos ya sea alimentarios, kits de de limpieza, gel antibacterial, estamos entregando apoyos a las empresas para ayudarlos a pagar una parte de sus nóminas, sobretodo a las micros y pequeñas empresas, estamos dando empleo, no nada más empleo temporal en general, sino que damos empleo a mujeres que con sus máquinas de coser están haciendo cubrebocas, llevamos más de un millón de cubrebocas entregados a la población", expresó.

El edil regio aclaró que Monterrey sigue avanzando, pese a la pandemia.